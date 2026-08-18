Curier Județean

CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”

Ioana Oprean

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CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat marți, 18 august 2026, un nou apel pentru persoanele care pot dona sânge din grupele A poztiv și A negativ.

„Revenim cu rugămintea ca persoanele care au grupa A pozitiv și A negativ să vina la noi în centru pentru a dona sânge. Avem solicitări pentru cazuri numeroase. În continuare avem nevoie de donatori cu aceste grupe de sânge.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au precizat reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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