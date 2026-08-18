CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat marți, 18 august 2026, un nou apel pentru persoanele care pot dona sânge din grupele A poztiv și A negativ.
„Revenim cu rugămintea ca persoanele care au grupa A pozitiv și A negativ să vina la noi în centru pentru a dona sânge. Avem solicitări pentru cazuri numeroase. În continuare avem nevoie de donatori cu aceste grupe de sânge.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au precizat reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat din Șard a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a lovit partenera cu palemele peste față pe fondul consumului de alcool. Individul s-a […]
DSVSA Alba, anunț pentru crescătorii de animale: Ce acțiuni sanitar-veterinare sunt decontate de Stat și care trebuie plătite de proprietari
DSVSA Alba, anunț pentru crescătorii de animale: Ce acțiuni sanitar-veterinare sunt decontate de Stat și care trebuie plătite de proprietari Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează crescătorii de animale din exploatațiile nonprofesionale – gospodăriile populației – cu privire la principalele acțiuni sanitar-veterinare efectuate de medicii veterinari de liberă. O serie de […]
Bacalaureat 2026 | Care este rata de promovare în Alba la sesiunea a doua înainte de soluționarea contestațiilor
Bacalaureat 2026 | Care este rata de promovare în Alba la sesiunea a doua înainte de soluționarea contestațiilor Rezultatele inițiale de la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate marți, 18 august 2026, la ora 8.00. Rata de promovare în Alba înainte de soluționarea contestațiilor este de 31,5%, față de 34,2% […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2026: Ce greșeli vă pot întârzia dosarul de pensionare
Pensii 2026: Ce greșeli vă pot întârzia dosarul de pensionare Casa Județeană de Pensii (CJP) Alba atrage atenția viitorilor pensionari...
FOTO | Adio cu Poliția pe Waze? Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne: ,,Trebuie doar să respecți regulile de circulație”
Adio cu Poliția pe Waze? Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne: ,,Trebuie doar să respecți regulile de circulație” Ministerul Afacerilor...
Știrea Zilei
FOTO | Nu ne mai facem bine! Sticle și borcane, aruncate în parcul arheologic de mari dimensiuni de pe terenul din Partoș. Arheolog: ,,Oamenii trebuie să fie mai civilizați și să respecte vestigiile”
Nu ne mai facem bine! Sticle și borcane, aruncate în parcul arheologic de mari dimensiuni de pe terenul din Partoș....
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Rezultatele inițiale au fost publicate
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Rezultatele inițiale au fost publicate Rezultatele inițiale obținute de candidații din sesiunea a doua...
Curier Județean
Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste...
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...