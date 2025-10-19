CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-2, în derby-ul Diviziei A1! Campioana, din nou înfrângere în fața rivalei

CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-2, în derby-ul rundei inaugurale a Diviziei A1! Campioana, din nou înfrângere în fața rivalei

Start ratat de sezon pentru campioana Volei Alba Blaj, învinsă în două rânduri de rivala CSO Voluntari, vicecampioana impunându-se în ambele dispute, atât în Supercupa României, la Blaj, cât și în prima etapă a Diviziei A1. CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-2 (14-25, 25-20, 25-16, 21-25, 15-7), în reeditarea Supercupei României, la o săptămână distanță.

Meciul etapei inaugurale a fost adjudecat de vicecampioana CSO Voluntari, care s-a impus cu scorul de 3-2, după ce a revenit de la 0-1, a condus cu 2-1, a fost egalată și apoi a câștigat ultimul set, confruntarea durând mai bine de două ore. Volei Alba Blaj a afișat o evoluție oscilantă, cu momente bune, dar și multe greșeli, alegându-se cu un punct din duelul orgoliilor.

Un prim set în care Blajul a dominat la blocaj și serviciu, vizitatoarele bazându-se pe 3 românce în formula de start (Grama, Vereș și Pîrv) și Krenicky la coordonare. Și al doilea set a început în nota de dominare a oaspetelor, care s-au distanțat la 10-5. Vicecampioana a remontat spectaculos și a ajuns la 17-12, după o perioadă excelentă, reușind să echilibreze situația pe tabelă și să relanseze disputa. Campioana nu s-a regăsit nici în al treilea parțial, în care a avut o evoluție dezamăgitoare 2-8, 4-11, 6-13, 8-18. Volei Alba Blaj a contat în meci doar primul set, stingându-se pe măsura trecerii timpului, următoarele două seturi fiind la discreția adversarelor. Cu Piani în prim-plan, Volei Alba Blaj a dat semne de revenire, în patrulea set, iar confruntarea devine una echilibrată, mergându-se până la 20-20, cu cote de dramatism. Blajul are nervii mai tari și se distanțează la 23-20.

S-a făcut egalitate, iar în setul decisiv CSO Voluntari a ridicat nivelul s-a aflat mereu în față și a condus clar 5-0, 7-1, 10-4 și 13-7. Deținătoarea titlului a avut multe căderi inexplicabile în această dispută, iar echipa din Ilfov a profitat din plin și are un ascendent moral în fața rivalei

Nicole Van de Voose, cu 27 de puncte, a fost MVP-ul partidei, la fel ca la Blaj. Nikola Radosova a secondat-o cu 13 puncte la gazde. La Blaj au ieșit în evidență Vittoria Piani 21 de puncte și Ana Trcol 16 puncte

Volei Alba Blaj: Bianca Grama 5p. (3 blocaje), Vittoria Piani 21p. (4 ași, 1 blocaj), Drussyla Costa (cpt.) 5p. ( as), Viktoria Trcol 16p. (2 ași, 5 blocaje), Charlotte Krenicky, Ariana Pîrv 8p. (1 as, 1 blocaj) – Diana Vereș (libero) 15 preluări (73% pozitivă, 33% excelentă). Au mai jucat: Darya Ivanova 6p. (1 as), Hyke Lyklema 3p., Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu (libero); nu au intrat Raisa Ioan și Jelena Delic. Antrenor Guillermo Naranjo Hernández

Startul sezonului 2025/2026 este unul cu dispute complicate pentru gruparea blăjeană, care peste o săptămână (duminică, 26 octombrie) va primi vizita echipei Dinamo București, medaliată cu bronz în ediția anterioară a întrecerii interne.

Foto: CSM Volei Alba Blaj

