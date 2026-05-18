FOTO | A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos”

A început reabilitarea clădirii Cercului Militar din Alba Iulia: „Va fi ceva frumos”

A început consolidarea, restaurarea și modernizarea Cercului Militar din Alba, printr-o investiție de peste 25 de milioane de lei, derulată de Ministerul Apărării Naționale.

Proiectul vizează readucerea clădirii istorice la valoarea sa arhitecturală și culturală, dar și transformarea acesteia într-un spațiu modern destinat activităților culturale, educative și comunitare. Lucrările includ refacerea fațadelor istorice, consolidarea structurii de rezistență, amenajarea mansardei pentru spații multifuncționale și modernizarea curții interioare, a acceselor și a zonelor verzi.

După reabilitare, clădirea va găzdui conferințe, expoziții, spectacole și activități dedicate atât mediului militar, cât și publicului larg, contribuind la revitalizarea zonei istorice din Cetatea Alba Carolina.

„Primul sediu al Cercului Militar a fost Sala Unirii, apoi, în perioada comunistă, a funcționat într-o aripă din cadrul Palatului Principilor (la coada calului). Acum 9 ani această instituție nu mai avea sediu, fiindcă preluase sediul integral municipalitatea albaiuliană.

Anul 2018, în contextul Centenarului Marii Uniri, ne-a adus un sediu nou, grație colegilor de la Batalionul 136 Geniu și comandantului de la acea vreme, colonl Ioan Dumitru Boghițoi.

Despre ce a urmat pot spune un singur lucru: durerile facerii întotdeauna sunt grele și dificile, însă toate acestea vor fi uitate când edificiul va fi integral reabilitat.

Aștept cu emoție inaugurarea în anul 2027!

Va fi ceva frumos!”, a precizat Petruța Pop, șefa Cercului Militar Alba Iulia.

