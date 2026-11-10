Rețeaua de canalizare din Stremț și Geoagiu de Sus va fi reabilitată și extinsă: În ce stadiu este proiectul

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere și reabilitare rețea de canalizare menajeră în comuna Stremț, județul Alba”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Stremț, în satele Stremț și Geoagiu de Sus. Titularul proiectului este UAT Comuna Stremț.

Ce prevede proiectul

Comuna dispune deja de o rețea de canalizare cu stație de epurare, dar aceasta nu acoperă toate străzile. Rețeaua existentă, de circa 27,1 km, are tronsoane degradate în urma inundațiilor, iar o parte din stațiile de pompare au echipamente uzate. Stația de epurare nu mai funcționează la parametrii proiectați. Capacitatea ei, de 1.866 de locuitori echivalenți (L.E.) și 280 m³/zi, nu permite preluarea debitelor suplimentare rezultate din extinderea rețelei.

Investiția cuprinde:

*6.702 m de rețea nouă de canalizare menajeră: 4.349 m în Stremț și 2.353 m în Geoagiu de Sus, din conducte PVC (scurgere gravitațională) și PEHD (conducte sub presiune);

*1.044 m de racorduri din PVC și 174 de cămine de racord pentru 174 de gospodării;

*186 de cămine de vizitare noi și aducerea la cotă a 70 de cămine existente;

*8 stații de pompare noi și reabilitarea celor 7 existente, prin înlocuirea echipamentelor;

*inspecția video, spălarea și reparațiile pentru tronsoanele degradate ale rețelei existente;

*extinderea stației de epurare printr-un modul suplimentar de 2.500 L.E., montat în incinta actuală, cu epurare mecano-biologică, nitrificare–denitrificare și precipitare chimică a fosforului.

Stația existentă nu se dezafectează. Ea rămâne în funcțiune pe durata lucrărilor, astfel încât epurarea apelor uzate să nu se întrerupă. Apa epurată va fi evacuată prin descărcarea existentă în râul Geoagiu, cu dezinfecție UV. Autorizația de gospodărire a apelor nr. 316/2024 va fi modificată după finalizarea lucrărilor.

Cine beneficiază

Proiectul vizează circa 2.067 de locuitori: 1.342 în Stremț și 725 în Geoagiu de Sus. Capacitatea rămasă, de aproximativ 433 L.E., este rezervată școlilor, grădinițelor, instituțiilor publice și agenților economici din cele două localități.

Potrivit memoriului, apele uzate ale gospodăriilor neracordate ajung în prezent în latrine, în fose sau în rigolele pluviale. Aceasta poate afecta solul, pânza freatică de mică adâncime și apele de suprafață. Prin racordarea la rețeaua centralizată, evacuările necontrolate ar urma să înceteze.

Cum se execută lucrările

Rețeaua se execută în săpătură deschisă, pe terenuri din domeniul public. Subtraversările se fac prin foraj orizontal, în conducte metalice de protecție:

*două traversări ale râului Geoagiu (65,7 m în total);

*două traversări ale drumului județean DJ 705C;

*o traversare a unui drum comunal;

*patru traversări ale unor drumuri de interes local.

Suprafața totală afectată este de 14.092 m², din care 12.268 m² cu ocupare temporară și 1.824 m² cu ocupare definitivă.

Durata investiției este de 24 de luni, din care 18 luni pentru construcții-montaj. Valoarea totală este de 17,37 milioane lei cu TVA (14,36 milioane lei fără TVA).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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