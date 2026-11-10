10 noiembrie 2026 | Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate
Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate
Mai multe localități din județul Alba sunt în dimineața zilei de marți, 10 noiembrie 2026, sub incidența unei avertizări meteo imediate Cod Galben de ceață.
Localitățile vizate: Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Șpring, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana.
Ceața determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Avertizarea meteo imediată este în vigoare cel puțin până la ora 9.00.
„Recomandăm conducătorilor auto să verifice ca farurile, stopurile și proiectoarele de ceață să fie funcționale și să le folosească în mod corespunzător, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante sau schimbări bruște de direcție!
Nu opriți pe benzile de rulare sau în locuri fără vizibilitate!”, transmit în context polițiștii rutieri.
UPDATE:
Pentru Sebeș, Șpring, Șibot, Săliștea și Cut avertizarea meteo imediată a fost prelungită până cel puțin la ora 11.00.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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