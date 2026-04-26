CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Atletic Olimpia Gherla, la fotbal feminin, scor 3-1 | Miercuri, la Micești, cu Rapid, în Cupa României

CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Atletic Olimpia Gherla, la fotbal feminin, scor 3-1, în play-out | Miercuri, la Micești, cu Rapid, în Cupa României

CSM Unirea Alba Iulia a repurtat o nouă victorie în play-out-ul SuperLigii feminine de fotbal, 3-1, acasă cu Atletic Olimpia Gherla (echipă deja retrogradată).

Formația din Cetatea Marii Uniri a realizat un nou rezultat pozitiv, după remiza albă din deplasare cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, din intermediară. În clasament, după 7 runde, „alb-negrele” sunt imbatabile, cu 28 de puncte (golaveraj 13-2), flancate de Gloria Bistrița.

Partida s-a încheiat cu scorul 3-1 (1-0), goluri înscrise de Claudia Bistrian (internaționala României), Idelys Vazquez și Andreea Laiu. Formula gazdelor: Sibișean – Banciu, Nagy, Vincza, Ruvila, Bistrian, Sanchez, Băcanu, Coceanovschi, Cîrjan, Vazquez; rezerve Toma, Șuveț, Stan, Laiu. Gruparea albaiuliană este pregătită de Marcel Rusu, Adrian Lopăzan, Ioan Grozav și Petre Clep.

O singură înfrângere, în 9 jocuri disputate în 2026 (0-3 în Cupa României) a înregistrat CSM Unirea Alba Iulia. Miercuri, 29 aprilie, la ora 13.00, este ultima dispută din grupele Cupei României, acasă cu Rapid București, iar duminică, 3 mai este dispută în deplasare cu contracandidata Gloria Bistrița.

Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia feminin

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI