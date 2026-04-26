CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Atletic Olimpia Gherla, la fotbal feminin, scor 3-1 | Miercuri, la Micești, cu Rapid, în Cupa României

CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Atletic Olimpia Gherla, la fotbal feminin, scor 3-1, în play-out | Miercuri, la Micești, cu Rapid, în Cupa României
CSM Unirea Alba Iulia a repurtat o nouă victorie în play-out-ul SuperLigii feminine de fotbal, 3-1, acasă cu Atletic Olimpia Gherla (echipă deja retrogradată).
Citește și: FOTO: Premieră pentru CSM Unirea Alba Iulia, Claudia Bistrian – titulară în „tricolor”! România, victorie clară cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile CM
Formația din Cetatea Marii Uniri a realizat un nou rezultat pozitiv, după remiza albă din deplasare cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, din intermediară. În clasament, după 7 runde, „alb-negrele” sunt imbatabile, cu 28 de puncte (golaveraj 13-2), flancate de Gloria Bistrița.
Partida s-a încheiat cu scorul 3-1 (1-0), goluri înscrise de Claudia Bistrian (internaționala României), Idelys Vazquez și Andreea Laiu. Formula gazdelor: Sibișean – Banciu, Nagy, Vincza, Ruvila, Bistrian, Sanchez, Băcanu, Coceanovschi, Cîrjan, Vazquez; rezerve Toma, Șuveț, Stan, Laiu. Gruparea albaiuliană este pregătită de Marcel Rusu, Adrian Lopăzan, Ioan Grozav și Petre Clep.
O singură înfrângere, în 9 jocuri disputate în 2026 (0-3 în Cupa României) a înregistrat CSM Unirea Alba Iulia. Miercuri, 29 aprilie, la ora 13.00, este ultima dispută din grupele Cupei României, acasă cu Rapid București, iar duminică, 3 mai este dispută în deplasare cu contracandidata Gloria Bistrița.
VIDEO | Nicolae Stanciu, ales jucătorul etapei în China, după un „golazzo” de 3 puncte
Nicolae Stanciu, ales jucătorul etapei în China, după un „golazzo” de 3 puncte Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a fost ales jucătorul etapei a 7-a din campionatul Chinei, după un „golazzo” de 3 puncte. Nicolae Stanciu a fost decisiv, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru echipa sa, Dalian Yingbo. Citește și: VIDEO | Nicolae Stanciu, „golazzo” în […]
FOTO: LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19! Etapa viitoare, derby „de Alba”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul”
LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19, 10-0 în deplasare! Etapa viitoare, derby „de Alba”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul” Etapa a 21-a a competițiilor juvenile Under 19 și Under 17 organizate de FRF a avut duble externe pentru conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, în […]
FOTO: Total Sport Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la minivolei feminin, după turneul din „Alba Blaj” Arena
Total Sport Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la minivolei feminin, după turneul din „Alba Blaj” Arena, disputat în weekend! Echipa Total Sport Alba Iulia a realizat calificarea la turneul final Under 13 la minivolei feminin, în urma turneului semifinal găzduit la Blaj, în „Alba Blaj” Arena. Citește și: Total Sport Alba Iulia și […]
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale Aproape un milion de...
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals...
COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din județ, fără curent
COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din județ, fără curent Județul Alba este, duminică, 26...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026
Brianna Batir, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, PREMIU SPECIAL la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026...
VIDEO | Cum vrea administrația unui oraș din Alba să reamenajeze intrările în localitate: „Este esențial dacă ne dorim dezvoltare turistică”
Cum vrea administrația unui oraș din Alba să reamenajeze intrările în localitate: „Este esențial dacă ne dorim dezvoltare turistică” Primarul...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...