CSM Unirea Alba Iulia Under 14, rezultat remarcabil la Elite Neon Cup! „Alb-negrii” pregătiți de Filip Morar, locul 7 la prestigiosul turneu de la Atena

Dan HENEGAR

acum 19 minute

CSM Unirea Alba Iulia Under 14, rezultat remarcabil la Elite Neon Cup | Micuții „alb-negrii” pregătiți de Filip Morar, locul 7 la prestigiosul turneu de la Atena

Micuții și talentații fotbaliști de la CSM Unirea Alba Iulia Under 14, pregătiți de antrenorul Filip Morar, au reușit un rezultat remarcabil la Elite Neon Cup, prestigiosul turneul juvenil de la Atena, capitala Greciei.

„Alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri au trăit o experiență excepțională la puternica întrecere, clasându-se pe locul 7 la grupa de vârstă 2012, peste cluburi precum Bournemouth, AEK Atena, CFR Cluj, Steaua, FC Pafos, Panathinaikos Atena sau Apoel Limassol. La o competiție de elită care a reunit 64 de formații din Europa dar și din lume, CSM Unirea Alba Iulia, a izbutit să câștige grupa (adversari AEL Limassol, Panthelikos, Coerver Pro Academy) și să se califice în etapa superioară, respectiv între cele mai valoroase 16 formații ale turneului. A urmat momentul de vârt al unui parcurs de apreciat, o victorei de prestigiu în compania formației Steaua București (la lovituri de departajare) și o calificare în sferturile de finală, unde s-a produs un alt duel de clasă, cu puternica echipă Olympiacos FC, când s-a înregistrat singura înfrângere, grecii pierzând apoi finala mare, la penalty-uri. Între primele 16 echipe au acces cluburi precum Olympiacos, AS Roma, Chicago Fire, sau Apoel Nicosia.

A rezultat un rezultat remarcabil, realizat într-un turneu de elită, alături de cluburi de renume european și mondial. Am trăit o experiență care depășește rezultatele înregistrate, o adevărată lecție pentru o generație care crește frumos și promite mult pentru viitorul Unirii”, a spus antrenorul Filip Morar.

Lotul CSM Unirea: David Nicolae, Candroiu David, Ignat David, Iepure Dragoș, Stoia Lucas, Miclea Dragoș, Parastie Alin, Andone Eduard, Horvat Raul, Popa Cristian, Băraștean Vlad, Coltor Alex, Popșor Alexandru, Popescu Yanis, Baciu Tudor, Rus Robert.

La start au fost 64 de echipe din toate colțurile lumii, țări precum USA, Kosovo, Italia, Anglia, Cipru, Danemarca, Macedonia, Bulgaria, Ungaria, Israel, Finlanda, Georgia, Republica Moldova, Turcia sau Estonia din România fiind 8 echipe.

