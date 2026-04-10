CSM Unirea Alba Iulia Under 14, rezultat remarcabil la Elite Neon Cup! „Alb-negrii” pregătiți de Filip Morar, locul 7 la prestigiosul turneu de la Atena
CSM Unirea Alba Iulia Under 14, rezultat remarcabil la Elite Neon Cup | Micuții „alb-negrii” pregătiți de Filip Morar, locul 7 la prestigiosul turneu de la Atena
Micuții și talentații fotbaliști de la CSM Unirea Alba Iulia Under 14, pregătiți de antrenorul Filip Morar, au reușit un rezultat remarcabil la Elite Neon Cup, prestigiosul turneul juvenil de la Atena, capitala Greciei.
Citește și: VIDEO: Play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2! Poli Timișoara, la 3 puncte de CSM Unirea Alba Iulia și 4 de Metalurgistul Cugir!
„Alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri au trăit o experiență excepțională la puternica întrecere, clasându-se pe locul 7 la grupa de vârstă 2012, peste cluburi precum Bournemouth, AEK Atena, CFR Cluj, Steaua, FC Pafos, Panathinaikos Atena sau Apoel Limassol. La o competiție de elită care a reunit 64 de formații din Europa dar și din lume, CSM Unirea Alba Iulia, a izbutit să câștige grupa (adversari AEL Limassol, Panthelikos, Coerver Pro Academy) și să se califice în etapa superioară, respectiv între cele mai valoroase 16 formații ale turneului. A urmat momentul de vârt al unui parcurs de apreciat, o victorei de prestigiu în compania formației Steaua București (la lovituri de departajare) și o calificare în sferturile de finală, unde s-a produs un alt duel de clasă, cu puternica echipă Olympiacos FC, când s-a înregistrat singura înfrângere, grecii pierzând apoi finala mare, la penalty-uri. Între primele 16 echipe au acces cluburi precum Olympiacos, AS Roma, Chicago Fire, sau Apoel Nicosia.
„A rezultat un rezultat remarcabil, realizat într-un turneu de elită, alături de cluburi de renume european și mondial. Am trăit o experiență care depășește rezultatele înregistrate, o adevărată lecție pentru o generație care crește frumos și promite mult pentru viitorul Unirii”, a spus antrenorul Filip Morar.
Lotul CSM Unirea: David Nicolae, Candroiu David, Ignat David, Iepure Dragoș, Stoia Lucas, Miclea Dragoș, Parastie Alin, Andone Eduard, Horvat Raul, Popa Cristian, Băraștean Vlad, Coltor Alex, Popșor Alexandru, Popescu Yanis, Baciu Tudor, Rus Robert.
La start au fost 64 de echipe din toate colțurile lumii, țări precum USA, Kosovo, Italia, Anglia, Cipru, Danemarca, Macedonia, Bulgaria, Ungaria, Israel, Finlanda, Georgia, Republica Moldova, Turcia sau Estonia din România fiind 8 echipe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Un moț de doar 9 ani, Vlad Stan, elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, pe podium la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori 2026
Un moț de doar 9 ani, Vlad Stan, elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, pe podium la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori 2026 Vlad Stan (9 ani; CSS 1 Timișoara), elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, a obținut un rezultat remarcabil la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori, […]
FOTO: Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona Brașov, în semifinale! Egalitate, totul se decide miercuri, 15 aprilie în „Alba Blaj” Arena!
Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona Brașov, în semifinalele Diviziei A1! Egalitate, totul se decide miercuri, 15 aprilie în „Alba Blaj” Arena, în meciul decisiv! Campioana Volei Alba Blaj a pierdut 2-3, în deplasare, cu Corona Brașov, în al doilea meci din semifinalele Diviziei A1 la volei feminin, iar calificarea în ultimul act se […]
În Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00
Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00 Sâmbătă, 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, la ora 11.00, la Galtiu și Săsciori, sunt prevăzute semifinalele Cupei României, faza județeană. Citește și: Semifinalele Cupei României: Viitorul Sântimbru – […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii săi în Săptămâna Mare: ,,Să fie clar pentru toți! Nu plec nicăieri. Rămân aici! Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit”
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii săi în Săptămâna Mare: ,,Să fie clar pentru toți! Nu plec nicăieri. Rămân aici! Nu...
Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi ridicate și ploi puține. Prognoza ANM pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi ridicate și ploi puține. Prognoza ANM pe 4...
Știrea Zilei
Accident GRAV pe DN 66: Un vârstnic de 74 de ani resuscitat, doi adolescenți și doi adulți răniți după impactul dintre două mașini. Intervine și elicopterul SMURD
Accident GRAV pe DN 66: Un vârstnic de 74 de ani resuscitat, doi adolescenți și doi adulți răniți după impactul...
FOTO | Dovadă de spirit civic în Vinerea Mare: Un polițist local din Aiud a găsit un portofel cu acte și bani în piață și l-a dus proprietarei acasă
Dovadă de spirit civic în Vinerea Mare: Un polițist local din Aiud a găsit un portofel cu acte și bani...
Curier Județean
PAȘTE 2026 | Cruci zugrăvite, încrustate sau pecetluite în lemnul șurilor cu acoperiș de paie de pe Transapuseana: „(În)semn identitar, mărturisire a credinței și mijloc de protecție împotriva răului”
Cruci zugrăvite, încrustate sau pecetluite în lemnul șurilor cu acoperiș de paie de pe Transapuseana Pe Transpuseana, crucea zugrăvită, încrustată...
FOTO | INCENDIU la Sebeș: Focul a cuprins o filigorie și o magazie de pe strada Dorin Pavel. Doi minori au suferit atacuri de panică
INCENDIU la Sebeș: Focul a cuprins o filigorie și o magazie de pe strada Dorin Pavel. Doi minori au suferit...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
MESAJE DE PASTELE ORTODOX 2026. URARI și FELICITARI frumoase de Învierea Domnului
MESAJE DE PASTE FERICIT ORTODOX 2026 • MESAJE de PASTE • URARI de PASTE • FELICITARI de PASTE ziarulunirea.ro vă...
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului Credincioşii...