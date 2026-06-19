CSM Unirea Alba Iulia, transferuri tari: Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina), primele mutări din mandatul Apostu | Aiudeanul Șteau, la Minaur Baia Mare
CSM Unirea Alba Iulia, transferuri tari: Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina), primele mutări din mandatul Apostu! Aiudeanul Șteau, la Minaur Baia Mare
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a realizat două transferuri tari: mijlocașii Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina). Sunt primele mutări rezolvate de la instalarea cuplului Bogdan Apostu, în partea administrativă, și Cristian Pustai, antrenor, chiar dacă nu au fost anunțate oficial.
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„Alb-negrii” s-au întărit considerabil în linia mediană, după ce s-au înțeles cu doi fotbaliști apreciați la nivelul eșalonul secund, jucători care au mai avut oferte în această vară, inclusiv din Liga 2.
Pe de o altă parte, albaiulienii au stagnat, din pricina modificărilor recente din club, în discuțiile cu aiudeanul Raul Șteau (ex-CSM Reșița). Acesta ar fi dorit să se întoarcă în Alba, însă tergiversarea negocierilor l-a făcut să accepte propunerea venită de la Minaur Baia Mare.
În același context, precizăm că Nicolae Carnat, originar din Mihalț, va rămâne la Concordia Chiajna, unde a revenit după împrumutul la Unirea Slobozia.
Mircea Donca (29 de ani) joacă în poziția de mijlocaș ofensiv, în stagiunea anterioară având 22 de prezențe, 3 reușite și două pase decisive. Sătmărean, a mai trecut pe la Progresul Spartac, Minaur Baia Mare (2020-2023), CSM Slatina (2023/2024), Olimpia Satu Mare, lucrând cu Pustai în ultima parte a sezonului anterior.
Vlad Prejmerean (28 de ani), este originar din Brașov, iar ediția precedentă a fost la CSM Slatina (20 de prestații, o reușită). A mai evoluat, printre altele, la Petrolul Ploiești, Unirea Slobozia, Chindia Târgoviște, FC Buzău, Concordia Chiajna sau CSM Slatina (2025/2026). Este mijlocaș cu profil defensiv, cu peste 160 de prestații în Liga 2 și 4 apariții în Superliga (la Buzău) Are promovări în prima ligă alături de Petrolul, în 2022, și Gloria Buzău, în 2024
*Unirea, doar 6 jucători sub contact
Majoritatea echipierilor uniriști aveau în contracte prelungirea automată a înțelegerilor dacă se promova în Liga 2. Cum acest lucru nu s-a produs, în 30 iunie expiră documentele și fotbaliștii sunt liberi. În consecință, CSM Unirea Alba Iulia mai are sub contract încă 6 jucători, tinerii Herlea, R. Stanciu, Butnariu și Jurj, plus Indrei și Gavrilă, ultimul neintrând în calcule. Acestora li se adaugă Vomir, indisponibil de durată. Sunt discuții să mai rămână, printre alții, Ardei, Giosu sau Jorza.
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