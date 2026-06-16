VIDEO: Primarul Gabriel Pleșa, despre CSM Unirea Alba Iulia: „Bogdan Apostu a semnat că vom promova direct în Liga 2″

Primarul Gabriel Pleșa, tranșant despre CSM Unirea Alba Iulia: „Bogdan Apostu a semnat că vom promova direct în Liga 2″

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a vorbit tranșant despre situația din curtea divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia. În rezumat, formația „alb-negrilor” va beneficia, din partea administrației locale, de un buget cifrat la 6 milioane de lei (1,2 milioane de euro) în stagiunea 2026/2027, când obiectivul va fi iar accederea în eșalonul superior, după 15 ani.

Pleșa a discutat deschis despre plecările din club, respectiv Alexandru Pelici, în iarnă, Mihai Dăscălescu și Dragoș Militaru, recent, menținerea lui „B.A.” în club, obiectivele fixate pentru următoarea stagiune, respectiv promovarea în Liga 2. „Bogdan Apostu a semnat ca obiectiv promovarea în Liga 2 direct, fără baraj!. Băbuțan va rămâne, deocamdată în club, pe partea administrativă”



CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2, pentru al doilea an consecutiv! Un nou sezon irosit a provocat o furtună în clubul din Cetatea Marii Uniri, plătind cu capul Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal (în funcție de 15 ani, cel mai longeviv conducător al „alb-negrilor”, după 1989) și antrenorul Dragoș Militaru (adus în iarnă după înlăturarea lui Alexandru Pelici.

„Unirea este un club care are 102 ani și are nevoie să ajungă în Liga 2. Este visul nostru, al tuturor, al albaiulienilor”, a punctat edilul municipiului reședință de județ

„Da, ce să spun la fel ca și toți iubitorii fotbalului din Alba, a fost o dezamăgire. M-am zis că am reușit să ajungem de data asta în ultimul act, am disputat finala barajului și sigur ne-am dorit foarte mult această calificare pentru care luptăm de aproape 4 ani de când ne-am preluat echipa. Primul an a fost pentru echilibrarea echipei, pentru formarea unei echipe și a unui manageriat, dar deja din al doilea an, adică din 2023, am avut ca obiectiv promovarea în Liga a doua.

Sigur știți că a fost un an în care nu am reușit să ajungem în baraj, dar în 2025 și 2026 am jucat aceste baraje. Anul trecut am pierdut în semifinală pe două jocuri, atenție, tur-retur, Alba Iulia, Vâlcea și am pierdut la 11 metri. Mi s-a părut mult mai corect decât ceea ce s-a întâmplat în acest an, iar anul acesta, așa cum știți, cu două jocuri în deplasare, ca așa a ieșit tragere la sorți.

Unul pe care l-am câștigat, en fanfare, cu un joc foarte bun la Minerul Lupeni, iar al doilea l-am pierdut, eu zic lamentabil, cu un 2-0 pe o echipă pe care eu n-am mai recunoscut-o în urmă cu o săptămână. Cred că băieții noștri încă n-au avut și nu au maturitatea necesară de a disputa niște meciuri cu miză. După părerea mea, au intrat timorați, a fost acea gafă de portar, Ducan, un portar care n-a luat cinci etape, niciun gol, le-a turnat plumb în picioare și nu i-am văzut și, din păcate, domnul profesor Militaru, poate n-a făcut schimbările inspirat și am pierdut acea finală la baraj.

Sigur, rămân cu gustul amar acestui regulament din acest an în care, în loc să joci două jocuri tur-tur, cum ar fi normal o calificare, sau un singur joc, dar pe un teren neutru, joci la una din echipe prin tragere la sorți. Nu mi s-a părut deloc, deloc normal. Și vă mai spun un lucru.

Așa cum știți, Alba Iulia și CSM-ul, și primăria, fac eforturi și financiare și din toate punctele de vedere pentru a avea echipă în Liga a doua, pentru a readuce lumea la stadion. Mă gândeam ce frumos era să fi jucat tur-tur pentru că am fi avut un stadion plin la Alba Iulia. Sunt convins că 3-4 mii de spectatori veneau la meciuri, veneau copiii care vor să vadă un fotbal cât mai bun. Din păcate, n-am avut această șansă. Bun, lucrurile, din păcate, cred că sunt terminate.

Sigur, am făcut acea contestație la TAS, să vedem ce ne va da, dar după părerea mea, nu cred că vom putea să rejucăm și să mai avem o șansă de calificare, sau mă rog, de promovare din acest an. Ca atare, într-un timp scurt, practic mi-a trebuit un weekend și o zi ca să mă hotărăsc să iau niște măsuri zic eu drastice care nu le-am mai luat și eu trebuie să vă spun că niciodată nu m-am amestecat în treburile clubului și nici ale echipei de fotbal. Este directorul domnul Urcan, erau acolo manageri sportivi, directori pe fotbal și alții care se ocupau de acest lucru.

Dar am considerat și într-un timp scurt, mi-am luat informațiile, să văd cine face performanță cu echipe care se califică în Liga 2, în Superligă. Și am constatat că domnul Bogdan Apostu a promovat, a avut cinci promovări în șase ani. Cu UTA, cu Clinceni, cu Bistrița, cu Corvinul Hunedoara, în Liga 2, în Superligă și câștigă și Cupa României.

Dânsul, după aceea, când ne-am văzut aici, în biroul meu, am constatat că și hunedorean, chiar dacă trăiește în București, deci legat cumva de fotbalul din Hunedoara Alba. Am avut o discuție foarte clară pe obiective. Dânsul a acceptat și am hotărât să schimbăm directorul sportiv pe fotbal și să mergem pe firma de manageriat a domnului Bogdan Apostu.

De ce am făcut și de ce am acționat atât de repede? Pentru că s-a terminat, practic, meciurile din Liga 3, și din Liga 2 și din Superligă. Este acea pauză competițională și acum încep să plece jucători, să se termine contracte, să plece antrenori. A fost foarte, foarte important să prindem această perioadă care va fi destul de scurtă.

În primul rând, dânsul a acționat și a zis că clar vrea să venim cu un antrenor de Superligă cu multă experiență. A vorbit de față cu mine, cu domnul Pustai, care era antrenor la Olimpia Satu Mare, și îl rugase clubul de acolo să rămână, pentru că ei au picat, dar nu datorită dânsului, au fost doar 5 etape, dacă nu mă înșel, și au făcut puncte multe cât în celelalte etape. Și erau cât precis să scape de retrogradare.

Și dânsul și-a dat acordul cam în 48 de ore. Au fost mișcările la care eu m-am implicat direct. Sigur, discutând cu domnul Urcan, și de acum înainte avem aceste contracte semnate.

Domnul antrenor, domnul profesor Cristi Pustai, își vede acum în aceste zile, vede jucătorii, vede filmări cu meciurile, tot ce face un antrenor, îi testează și vom vedea cine mai rămâne, pentru că oricum se încheiau contractele sportive, de acum, cel mai târziu, în 30 iunie. Bineînțeles că trebuie, și probabil că o să ne întărim și vedeți că ne-a lipsit cumva compartimentul median, ne-a lipsit cumva atacul, așa, cât mă pricep eu și mie îmi place fotbalul, de aceea cred că ne-a lipsit un marcator, ne-au lipsit unu-doi oameni acolo la mijloc, unde știm că se duce lupta. Nu pot să zic nimic de apărare sau de portari, sigur, a existat, cum am zis, și acea gafă din finala barajului, dar asta se întâmplă în fotbal și asta nu putem noi să știm și să, mă rog, să putem să prevedem acest lucru.

În concluzie, am schimbat managerul pe fotbal, sau cum să zic, managerul sportiv, antrenorul, bineînțeles, după ce ne-am sfătuit, iar acum se testează jucătorii, care vor mai rămâne și vom vedea ce aducem în această, repet, perioadă scurtă, pentru că în iulie deja va trebui să înceapă pregătirea, un cantonament, care probabil îl vom face în țară, pentru că timpul este scurt, și după aceea, din câte știu eu, în august, începe Liga 3.

Deci noi vrem, o să vedem acum cum ne închidem, echipa de fotbal a beneficiat undeva la 5-6 milioane de lei, deci undeva la 1 milion și ceva de euro, pe tur și retur, deși din bugetul anului 2025 și din bugetul anului 2026, și vom face efortul să alocăm aceeași sumă, pentru că obiectivul a rămas același, promovarea în Liga 2. Categoric, sunt discuții și financiare, astea le face directorul domnul Urcan, dar să știți că și domnul Apostu și domnul profesor Cristi Pustai au fost rezonabile, adică eu zic că nu va fi o cheltuială mai mare decât în acest an competițional.

Unde știți foarte bine am avut și doi antrenori schimbat în iarnă, la fel probleme și acolo, cu o mare problemă cu unii din fotbaliștii in vestiar, chiar cu conducerea clubului, și s-a reziliat contractul de comun acord și cu domnul Pelici. Eu și față de domnul Pelici și față de domnul Militaru am toată stima.

Regretați în acel moment faptul că l-ați înlocuit pe Pelici în iarnă?

Nu aș putea să spun că, văzând tensiunea de atunci, eu zic că a fost mai bine așa. Plus niște suspiciuni că, mă rog, dânsul n-ar vrea să tragă la promovare. Sigur, nu neîntemeiate și nedovedite, dar deja știți cum e. Când pornește această val, la orice insuces, la orice semi-insucces, deja încep discuțiile, iar eu, domnilor, am ținut foarte mult și vreau să păstrez oamenii lângă echipă.

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