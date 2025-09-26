CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag 3-1 (2-1) | „Alb-negrii”, lideri după a cincea victorie la rând și eșecul Metalurgistului Cugir!

CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag 3-1 (2-1) | „Alb-negrii” sunt lideri după a cincea victorie la rând și eșecul Metalurgistului Cugir!

Formația din Cetatea Marii Uniri a preluat șefia Seriei 7, după a cincea victorie consecutivă, rezultat coroborat cu prima înfrângere stagională a Metalurgistului Cugir, 1-2 acasă cu Unirea Sântana

„Alb-negrii” au dominat din start și au deschis scorul prin Vomir (11, la un corner Banu), reușită prefațată de trei ocazii imense. Portarul Ungureanu a făcut minuni între buturi, dar în minutul 22 Ardeiu a majorat avantajul cu un șut sub bară (ambii la prima reușită stagională). Experimentatul Ivanovici (37), fost jucător pe prima scenă, a redus ecartul cu un șut de senzație, în vinclul stâng, la primul șut pe poartă al vizitatorilor.Lucrurile au intrat în făgașul normal în minutul 47, când Banyoi (și el la prima reușită a sezonului) a reluat simplu după ce portarul a respins șutul lui Tănase. O victorie firească a elevilor lui Pelici, CSM Unirea Alba Iulia ratând o sumedenie de ocazii. Inclusiv un penalty prin Giurgiu (86) – șut afară (faultat Pîntea de Bain)

Runda viitoare, un nou derby „de Alba”, vineri, la ora 15.00, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia

