CSM Unirea Alba Iulia – Unirea DMO 4-1 (3-0). „Alb-negrii”, a treia victorie consecutivă în Seria 7 din Liga 3

CSM Unirea Alba Iulia a învins, scor 4-1 (3-0), pe „Cetate”, pe nou-promovata Unirea DMO, uniriștii realizând a treia victorie consecutivă, într-o manieră concludentă.

Un joc la discreția formației din Cetatea Marii Uniri, care s-a impus fără emoții și fără a se întrebuința prea mult, după o partidă controlată autoritar, prin golurile marcate de Giurgiu (9, penalty), Fetița (30, penalty, 35) – dublă-cadou cu o zi înaintea împlinirii vârstei de 34 de ani, Golda (79).

În minutul 72, la gazde a debutat nou-venitul Valentin Borcea, iar în minutul 79 a intrat pe teren Rareș Stanciu (17 ani), fratele căpitanului României, Nicolae Stanciu, la primele sale minute pe „Cetate”!

„Alb-negrii” au mizat pe Glonț (debut pentru Unirea) și Ondreykovicz (în premieră titular în eșalonul terț), în formula de start, ambii jucători under.

Amfitrionii au început tare și au deschis scorul prin Giurgiu (9, penalty, obținut de Golda după un duel cu Macovei), jocul având un singur sens, spre buturile lui Turiță. O nouă lovitură de pedeapsă obținută de Golda după un duel cu același Macovei, iar Fetița marchează cu un șut în vinclu, 2-0 (31). Fetița (35) a majorat avantajul cu o reluare din careu! Vizitatorii, extrem de modești, au reușit să puncteze după o fază fixă și o reluare cu capul al lui Goly (63, deviere Szijj în propria plasă), la primul șut pe spațiul porții adverse. Golda (79), cel mai periculos atacant unirist, a dus scorul la proporții firești, punctând din apropiere, la centrarea lui Szijj

Următoarea dispută, marți, 23 septembrie, derby „de Alba”, Hidro Mecanica Șugag – CSM Unirea Alba Iulia

