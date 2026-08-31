Sport

CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, derby „de Alba” în Cupa României, miercuri, 2 septembrie, la Micești! Rezultatele conjudețenelor în campionatele naționale de juniori Under 19 și 17

Dan HENEGAR

Publicat

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CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, derby „de Alba” în Cupa României, miercuri, 2 septembrie, la Micești! Rezultatele conjudețenelor în campionatele naționale de juniori Under 19 și 17

CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș vor disputa miercuri, 2 septembrie, de la ora 12.00 și respectiv 14.00, derby-uri „de Alba” în primul tur al Cupei României.

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Cele două conjudețene activează în Seria 10 a competițiilor juvenile organizate de FRF, unde s-a disputat runda secundă, fiind primele meciuri pentru LPS Sebeș. Dacă la udner 19 au fost două victorii, la under 17, repreznetantele judeșului au înregistrat înfrângeri. În etapa a treia, ambele echipe din Alba stau.

*Under 19: ACS Mediaș – LPS Sebeș 0-1 (0-1): Todea (15). Oaspeții (antrenori Denis Cunțan și Cosmin Maier): Similie/cpt. – Davel, Cătană, Cibu, Nicola, Horșa, Todea, Topală, Ghitan, Zdroba; au mai intrat E. Vlad, Fulea, Boca, Droj; rezerve Crețu, Cosma, Nicola.

Luceafărul Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-7 (0-6), au marcat R. Cristea (13, 28), Bobăilă (16), Onilă (24), Silvășan (2, 47, 72) – hat-trick. Antrenorul Alexandru Kalanyos a mizat pe Vesa, Dîrman, Șut, Jurj, Ghioancă, R. Cristea, Duna, Silvășan, L. Vlad, Onilă, Bobăilă, au mai intrat Dicu, Hațegan, Goia, Oțel, Ursa; rezerve Miclea, Văidean, Rus, Bradu. „alb-negrii” au două victorii, prima etapă 2-1, cu U Evolution (goluri R. Cristea și Bobăilă).

*Under 17: ACS Mediaș – LPS Sebeș 3-2 (3-0), goluri Zămora (80), Ad. Țăran (86) – două rezerve. CSM Sebeș (antrenor Cosmin Groza): Demean – Boca, Hada, Streulea, Maier, Toma, Dan, Demean, Negru, Chihaiu, au mai intrat Marcu, Zămora, Ad. Țăran, M. Țăran, Lupu; rezerve Gligor, Oargă, Bocșa, Berghian;

Luceafărul Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 7-2 (3-0), au înscris Gărduș (47), Lazăr (88). La vizitatori, pregătiți de Florin Codleanu, au evoluat Miclea, Moruțan, Oargă, Lazăr, B. Rădoi, Tioc, Manea, Hristea, Gărduș, Dan, Al. Rădoi ; a mai intrat Florea; rezerve Vesa, Buzilă-Suciu, Șagău, Neamțu. În prima etapă a fost victorie, 1-0 cu U Evolution 2020 (reușită Manea).

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