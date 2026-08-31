La ce club de tradiție din SuperLiga României va ajunge Răzvan Ducan, fostul portar al Unirii Alba Iulia
La ce club de tradiție din SuperLiga României va ajunge Răzvan Ducan, fostul portar al Unirii Alba Iulia
Prim-divizionara Rapid București își completează lotul și la nivelul postului de portar. Giuleștenii au ajuns la un acord verbal cu Răzvan Ducan, goalkeeper liber de contract, iar mutarea urmează să fie oficializată în perioada următoare.
Ducan ar deveni astfel al treilea portar din lotul Rapidului, după Marian Aioani și Bogdan Ungureanu. Conducerea clubului mai are de pus la punct ultimele detalii înainte ca actele să fie semnate, iar portarul este așteptat să înceapă în scurt timp pregătirea sub comanda lui Daniel Pancu.
Răzvan Ducan este liber de contract de la începutul lunii iulie 2026, când s-a despărțit de CSM Unirea Alba Iulia, formație pentru care a evoluat începând din luna februarie 2026.
În vârstă de 25 de ani și cu o înălțime de 1,92 metri, Ducan a fost format la academia celor de la FCSB. De-a lungul carierei, portarul a fost împrumutat la FC Argeș, AFC Turris și CS Mioveni, înainte de a se transfera definitiv de la formația roș-albastră, în ianuarie 2023, la FC Botoșani.
În vara lui 2024, Ducan a ajuns la Farul Constanța, unde a rămas până la începutul acestui an. Ultima sa experiență a fost la CSM Unirea Alba Iulia.
62 de meciuri în Superligă
Răzvan Ducan are deja 62 de apariții în Superligă. Cele mai multe, 41, au fost în tricoul lui FC Botoșani, în timp ce alte 21 de partide le-a disputat pentru CS Mioveni.
Portarul are și experiență la nivelul echipelor naționale de tineret, dar și două apariții pentru FCSB la nivel de seniori.
Una dintre ele a venit în septembrie 2020, într-un meci memorabil din preliminariile Europa League, împotriva celor de la Backa Topola. Partida s-a încheiat 6-6 după prelungiri, iar FCSB s-a impus cu 5-4 la loviturile de departajare, într-o perioadă în care echipa era puternic afectată de problemele provocate de COVID-19.
A doua apariție pentru FCSB a venit în decembrie 2022, în Cupa României, într-o victorie cu 2-0 împotriva lui FC Botoșani.
Rapid își completează lotul
Odată cu venirea lui Ducan, Rapid ar urma să aibă trei portari în lot: Marian Aioani, considerat titularul postului, Bogdan Ungureanu, în vârstă de 19 ani, și noul venit Răzvan Ducan.
Transferul vine într-o perioadă în care giuleștenii încearcă să-și definitiveze lotul, după accidentarea lui Daniel Graovac și în contextul unor posibile plecări din actualul efectiv.
Antrenorul Daniel Pancu a vorbit recent despre situația jucătorilor de care clubul intenționează să se despartă și a explicat că există fotbaliști care nu doresc să plece.
„Avem o problemă cu jucătorii de care dorim să ne despărțim, dar nu doresc ei să plece de la noi. Nu e vorba de Ignat. Sunt patru jucători în această situație, dar niciunul nu vrea să plece.
Nu comentez. Poate nici eu n-aș pleca. Pe mine mă interesează ca toți să se antreneze la maximum. Dacă unul singur strică atmosfera, va pleca pe alt teren. În rest, este problema conducerii. Eu sunt antrenorul și îi antrenez pe toți cei 20 și ceva. Sunt în jur de 31 de jucători, cu tot cu accidentați”, a declarat Daniel Pancu.
foto – Răzvan Ducan la CSM Unirea Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
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