UPDATE FOTO | Incendiu de vegetație uscată la Bucerdea Grânoasă: Intervin pompierii din Blaj

Tânăr din Cugir, reținut: S-a apropiat de partenera sa deși avea ordin de protecție pentru o perioadă de 3 luni Un tânăr de 24 de ani, din Cugir, a fost reținut după ce ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de partenera sa, în vârstă de 24 de ani. […]