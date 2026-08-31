Curier Județean

UPDATE FOTO | Incendiu de vegetație uscată la Bucerdea Grânoasă: Intervin pompierii din Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu de vegetație uscată la Bucerdea Grânoasă: Intervin pompierii din Blaj

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni, în jurul orei 12.00, la Bucerdea Grânoasă. Intervin pompierii din Blaj la fața locului.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Bucerdea Grânoasa, zona Pânca.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Bucerdea.

UPDATE: Incendiul a fost stins. Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 10ha, vegetație uscată și miriște.

Fără victime.

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