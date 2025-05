FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, campioană Under 19, Seria 11! Alexandru Kalanyos: “Alba Iulia are viitor, să nu ne pierdem speranța”

CSM Unirea Alba Iulia, campioană Under 19, Seria 11! Alexandru Kalanyos: “Alba Iulia are viitor, să nu ne pierdem speranța”

CSM Unirea Alba Iulia a devenit campioană Under 19, Seria 11, din competiția juvenilă organizată de FRF. Antrenorul Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit, printre alții, pe Nicolae Stanciu, căpitanul României, are un mesaj ferm după acest rezultat excelent: „Alba Iulia are viitor, să nu ne pierdem speranța”.

La o zi după decepția cauzată de echipa de seniori, divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, care a ratat, la loviturile de departajare, cu SCM Rm. Vâlcea, accederea la barajul final de promovare în Liga 2, în Cetatea Marii Uniri există și motive de satisfacție fotbalistică.

CSM Unirea Alba Iulia a devenit campioană Uinder 19 în Seria 11, cu o etapă înainte de încheierea sezonului. „Alb-negrii” au învins pe Alma Sibiu, scor 2-1 (1-0), goluri marcate de Buzilă (19) și Achim (61) și au 5 puncte avans față de Hermannstadt, cu care se vor duela în etapa care trage cortina peste stagiunea curentă.

CSM Unirea Alba Iulia are 66 de puncte, cu 22 de victorii și 4 eșecuri, golaveraj 131-31. Din componența seriei mai face parte și LPS Sebeș, clasată pe locul 5.

„Obiectiv dorit și obținut! Felicitări jucătorilor și părinților cere ne-au fost alături la toate meciurile. Felicitări colegilor din staff-ul tehnic și colaboratorului meu Florin Codleanu. La ora actuală suntem peste Sibiu la nivel de juniori. Alba Iulia are viitor, să nu ne pierdem speranța. Pentru mine este o onoare să fiu antrenor la CSM Unirea Alba Iulia și voi munci necontenit să scot fotbaliști și campioni. Asta fac de 25 ani”, a spus Alexandru Kalanyos, antrenor cu rezultate remarcabile la nivelul juniorilor, unul dintre cei mai buni din Alba.

Golgheterii albaiulienilor sunt Mario Achim și Robert Pandor – fiecare cu câte 25 de reușite.

Lotul CSM Unirea a fost format din Alex Răhăian, Robert Tudose – Toni Buzilă, David Cârja, Dragoș Chinde, Florin Monescu, Darius Ursu, Mihai Butnariu, Darian Borza, Alex Pașca Igna, Mario Achim, Roberto Pandor, Alex Bumbu, Tudor Mihăescu, Daniel Ferencz, Alex Șimandi, Eduard Bozeșan

