Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 iulie 2026, decretele de numire în funcție, începând cu data de 1 august 2026, a judecătorilor și a procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026.
O parte dintre aceștia au fost numiți la instanțe din Alba.
Numire în funcția de judecător:
Mățăoanu Octavian-Cristian – Judecătoria Sectorului 3 București;
Pais Roxana-Ștefania – Judecătoria Sectorului 6 București;
Șuvagău Antonia – Judecătoria Sectorului 4 București;
Ciobotea Elena-Andreea – Judecătoria Sectorului 6 București;
Mutulescu Alexandru-Silviu – Judecătoria Sectorului 5 București;
Aroneasa Sergiu-Emilian – Judecătoria Sectorului 3 București;
Racoviță Marina – Judecătoria Sectorului 3 București;
Ninu Roxana-Gabriela – Judecătoria Sectorului 3 București;
Dumbravă Miruna – Judecătoria Sectorului 4 București;
Gavril Andreea-Mădălina – Judecătoria Sectorului 5 București;
Prodan Rada-Georgiana – Judecătoria Sectorului 1 București;
Tănase Raluca-Alexandra – Judecătoria Sectorului 6 București;
Scînteie Valentina-Mihaela – Judecătoria Sectorului 6 București;
Toma Ioan – Judecătoria Brașov;
Prepeliță Teodora – Judecătoria Sectorului 4 București;
Mateiță Ioana-Rodica – Judecătoria Craiova;
Turturea Elena-Georgiana – Judecătoria Fălticeni;
Stroe Andra-Mălina – Judecătoria Sectorului 4 București;
Lupașcu Ștefan-Răzvan – Judecătoria Sectorului 5 București;
Brăgaru Cezara-Teodora – Judecătoria Sectorului 2 București;
Sărbușcă Andreea-Marina – Judecătoria Sectorului 5 București;
Ghirvu Ioana – Judecătoria Bacău;
Lavric Ioana – Judecătoria Sectorului 4 București;
Maier Raul – Judecătoria Cluj-Napoca;
Ghenea Iris-Elena – Judecătoria Craiova;
Mardale Georgiana-Monica – Judecătoria Sectorului 1 București;
Marin Bianca-Elena – Judecătoria Sectorului 4 București;
Culică Laura-Ana-Maria – Judecătoria Sectorului 5 București;
Neagoe Andrei-Lucian – Judecătoria Râmnicu Vâlcea;
Cozma Alesia-Daria – Judecătoria Sectorului 5 București;
Bunea Elena-Denisa – Judecătoria Râmnicu Vâlcea;
Diaconescu Diana-Antonia – Judecătoria Sectorului 1 București;
Lupașcu Lucia-Francesca – Judecătoria Sectorului 1 București;
Lar Denisa-Ruth – Judecătoria Sectorului 1 București;
Iancu Teodor-Radu – Judecătoria Sectorului 1 București;
Bică Ștefan – Judecătoria Sectorului 1 București;
Petrovai Silvia-Florica – judecător la Judecătoria Sibiu;
Brînzan Miruna-Cătălina – Judecătoria Ploiești;
Cristea Livia-Ioana – Judecătoria Giurgiu;
Sima Diana-Maria – Judecătoria Craiova;
Mazăre Dorela – Judecătoria Târgu Jiu;
Carabet Laura-Ionela – Judecătoria Constanța;
Nicolae Andreea-Maria – Judecătoria Ploiești;
Ștefan Iulia-Andreea – Judecătoria Buftea;
Firțulescu Andrada-Mihaela – Judecătoria Slatina;
Frunzaru Cătălin – Judecătoria Răcari;
Căzănescu Mădălina-Georgiana – Judecătoria Târgoviște;
Țigla Raluca-Larisa – Judecătoria Timișoara;
Benovici Andrei-Nicușor – Judecătoria Craiova;
Nicolescu Flavia-Maria – Judecătoria Buftea;
Georgescu Daria-Ioana – Judecătoria Buftea;
Blaj Codruța-Corina-Andreea – Judecătoria Oradea;
Ciobanu Andra-Mălina – Judecătoria Iași;
Tinică Georgiana-Lavinia – Judecătoria Giurgiu;
Enoiu Elena-Cristina – Judecătoria Ploiești;
Ștefan Ilinca-Maria – Judecătoria Craiova;
Moraru Radu-Alexandru – Judecătoria Răducăneni;
Chiriac Corina-Elena – Judecătoria Ploiești;
Toma Andrada-Gabriela – Judecătoria Pitești;
Istrate Valerica – Judecătoria Iași;
Rotaru Narcisa-Roxana – Judecătoria Iași;
Ventilă Viviana-Maria – Judecătoria Sfântu Gheorghe;
Ciobotea Elena-Diana – Judecătoria Craiova;
Roșca Ramiro-Nicolae – Judecătoria Giurgiu;
Roman Roxana-Maria – Judecătoria Târgu Mureș;
Ionescu Alexandru-Constantin – Judecătoria Bolintin-Vale;
Sava Mihaela – Judecătoria Focșani;
Roșu Florin-Adrian – Judecătoria Ploiești;
Roșianu Remus – Judecătoria Giurgiu;
Dumitru Mihail-Alexandru – Judecătoria Ploiești;
Corjescu Raluca – Judecătoria Sibiu;
Grecu Cristina – Judecătoria Zalău;
Popa Marius-Teodor – Judecătoria Giurgiu;
Mărginean Andrada-Cătălina – Judecătoria Zalău;
Dediu Evelin-Ștefana – Judecătoria Ploiești;
Ardelean Daria-Maria – Judecătoria Satu Mare;
Dumitraș Cristian-Aurel – Judecătoria Brașov;
Bejan Daria-Roxana – Judecătoria Ploiești;
Iordan Maria-Alexandra – Judecătoria Pitești;
Hărmănescu Maria – Judecătoria Iași;
Cîrlan Bianca – Judecătoria Bacău;
Prodan Simona-Mihaela – Judecătoria Slobozia;
Pop Teodora-Adina – Judecătoria Satu Mare;
Jalbă Costin-Alexandru – Judecătoria Ploiești;
Ivan Miruna – Judecătoria Ploiești;
Dinu Adriana-Cristiana – Judecătoria Ploiești;
Averescu Ștefana-Miruna – Judecătoria Târgu Mureș;
Ionașcu Alexandru-Daniel – Judecătoria Brăila;
Scridon Ioana-Alexandra – Judecătoria Giurgiu;
Mihuț Larisa-Manuela – Judecătoria Chișineu-Criș;
Gheorghe Diana-Ioana – Judecătoria Târgoviște;
Zimța Loredana – Judecătoria Craiova;
Dima Luiza-Cătălina – Judecătoria Pitești;
Diaconu Eliza-Lavinia – Judecătoria Brașov;
Ulmeanu Andreea-Ioana – Judecătoria Buzău;
Sarariu Anamaria – Judecătoria Iași;
Mocanu Andreea-Paula – Judecătoria Iași;
Puie Flavius-Bogdan – Judecătoria Zalău;
Barcan Bogdan-Andrei – Judecătoria Giurgiu;
Ilie Oana – Judecătoria Brașov;
Mocanu Raluca-Alexandra – Judecătoria Buzău;
Amarie Maria-Magdalena – Judecătoria Gherla;
Slavu Mădălina-Andreea – Judecătoria Buzău;
Jurj Bogdan-Horațiu – Judecătoria Zalău;
Neagu Daniel-Georgian – Judecătoria Giurgiu;
Tudorache Denisa-Floriana – Judecătoria Giurgiu;
Rizea Maria-Monica – Judecătoria Timișoara;
Ghena Alexandra-Cristina – Judecătoria Roșiori de Vede;
Grosu Ana-Maria – Judecătoria Medgidia;
Ioniță Alexandru-Gabriel – Judecătoria Pitești;
Bratu Bianca-Mihaela – Judecătoria Buzău;
Avram Andreea-Mădălina-Rebeca – Judecătoria Baia Mare;
Stancu Elena-Cătălina – Judecătoria Buzău;
Boboc Ionuț-Alexandru – Judecătoria Lugoj;
Martinaș Bianca-Maria – Judecătoria Roman;
Răducan Vanesa-Monica – Judecătoria Mediaș;
Țîrcomnicu Elena-Cătălina – Judecătoria Pitești;
Stan Răzvan-Mihai – Judecătoria Brăila;
Olteanu Andra-Anamaria – Judecătoria Turnu Măgurele;
Marco Adelin-Mihai – Judecătoria Oradea;
Mitea Sara-Elena – Judecătoria Alba Iulia;
Purice Rebeca – Judecătoria Medgidia;
Sassu Ciprian-Ștefan – Judecătoria Bistrița;
Popa Elena-Floriana – Judecătoria Fetești;
Agavriloaei Paula – Judecătoria Slobozia;
Petrovici Bianca-Beatrice – Judecătoria Timișoara;
Chivu Dana-Costinela – Judecătoria Brașov;
Sgîncă Iustin-Ștefan – Judecătoria Timișoara;
Bondarenco-Cristian Roxana-Andra – Judecătoria Găești;
Ciobanu Marco-Antonio – Judecătoria Găești;
Căjvănean Alexandru-Constantin – Judecătoria Botoșani;
Anca Mihaela-Claudia – Judecătoria Râmnicu Sărat;
Iancău Gabriel-Cătălin – Judecătoria Bistrița;
Brumă Cosmin-Ionuț – Judecătoria Suceava;
Năstase Lidia-Mihaela – Judecătoria Craiova;
Cîșlariu Elena-Mihaela – Judecătoria Brașov;
Bobu Marin – Judecătoria Arad;
Butoi Iulia-Denisa – Judecătoria Craiova;
Medruț Georgiana-Maria – Judecătoria Alba Iulia;
Dragan Andra-Maria – Judecătoria Târgoviște;
Vereș Vlad – Judecătoria Târgu Mureș;
Țurcan Augustin – Judecătoria Brașov;
Neboisa Alexandra-Elena – Judecătoria Videle;
Bodiu Erica – Judecătoria Dej;
Olah Maria-Aura – Judecătoria Sighetu Marmației;
Mitucă Elena-Alexandra – Judecătoria Constanța;
Foiagu Mianda-Lorena – Judecătoria Timișoara;
Blagoci Oana-Elena – Judecătoria Iași;
Andronicescul Mădălina-Gabriela – Judecătoria Târgu Mureș;
Grigore Ana-Maria-Gabriela – Judecătoria Craiova;
Iliescu Ana-Emilia – Judecătoria Pitești;
Pop Romina-Maria – Judecătoria Timișoara;
Opriș Adela-Voichița – Judecătoria Turnu Măgurele;
Pop Aranta-Marina – Judecătoria Salonta;
Marin Iulia-Maria – Judecătoria Sinaia;
Negoiță Elena – Judecătoria Pogoanele;
Iancău Marius-Andrei – Judecătoria Satu Mare;
Stoica Anca-Maria – Judecătoria Craiova;
Predulescu Ștefania-Simona – Judecătoria Costești;
Bucovală Caterina – Judecătoria Constanța;
Bîlteanu Teodora-Cristiana – Judecătoria Slatina;
Isac Tatiana-Gabriela – Judecătoria Brașov;
Balaci Alexandra-Oana – Judecătoria Marghita;
Cioba Alexandra – Judecătoria Bistrița;
Spurcaciu Maria – Judecătoria Moreni;
Barbu Dumitru-Cătălin – Judecătoria Brașov;
Negoiță Alex-Florin – Judecătoria Turnu Măgurele;
Enache Miruna-Evelyn – Judecătoria Oltenița;
Olaru Alin-Ioan – Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;
Chicinaș Sara-Ivona – Judecătoria Deva;
Dicu Robert-Mihai – Judecătoria Craiova;
Mitu Mariana-Claudia – Judecătoria Pitești.
Numire în funcția de procuror:
Murariu Alisan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;
Postelnicu Rareș-Gabriel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București;
Tomșa Ileana-Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare;
Buta Ciprian-Eugen – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;
Moisă Andreea-Petronela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;
Bistriceanu Ana-Maria-Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;
Podlesnîi Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Béres Lorena-Iustina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
Aspra Daniel-Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;
Balan Maria-Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
Iacob Andrei-Vasile – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
Rădulescu Andreea-Ruxandra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;
Pătrăuceanu Teodora – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
Roșca Alin-Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Atodiresei Andreea-Adelina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
Anton Lavinia-Georgiana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
David Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva;
Paraschiv Florin-Ștefănuț – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;
Șelaru Francisca-Teodora – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
Varzariu George – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
Zaharia Larisa-Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;
Berar Ilina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
Petrean Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad;
Davidel-Ivan Lorena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;
Prisacaru Ioana-Ștefania – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;
Diaconescu Flavia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;
Lupașcu Alice-Ioana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Silaghi Gabriel-Sabin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla;
Vlad Iulia-Ariana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța;
Mirica Viviana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Vasilache Andreea-Denisa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Damian Ioana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;
Țigler Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;
Ciurariu Lorena-Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
Ivanov George-Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;
Gîrban Ionuț-Sorin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;
Neacșu Daniel-Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;
Neagoe Iulia-Raluca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Dimitriu Cosmin-George – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău;
Stănescu Luisa-Nicole – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Bogdan Sorin-Teodor – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Sîrca Luana-Letiția – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
Blotu Andreea-Cătălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Gomoi Andreea-Angela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;
Drăgan Patricia-Alexandra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
Stănescu Bianca-Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Tudose Ionuț-Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;
Jacotă Luana-Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Popa Doru-Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;
Gavriluță Marta-Iustina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda;
Somyai Vasile-Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
Bărbulescu Miruna-Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia;
Diaconescu Adina-Roxana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;
Sprînceană Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Roșca Ana-Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași;
Lazăr Bogdan-Iulian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Stan Dragoș-Nicolae – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Mavrodin Bogdan-Petru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Fofiu Ioana-Bianca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;
Biță Gabriela-Valentina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;
Ghitea Marius-Călin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita;
Cîrjan Cătălina-Claudia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani;
Păduraru Ecaterina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci;
Gherman Eduard-Marian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;
Ficiuc Denis-Sebastian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
Rădulescu Florin-Cătălin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Maga Răzvan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești;
Pristavu Mădălina-Gabriela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni;
Manciu Georgiana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava;
Pașcu Mihnea-Ștefan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Neacșu Paul – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Popa Georgiana-Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Mada Bianca-Teodora – Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;
Toma Andrei-Aurel-Robis – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;
Sadovec Ioana-Mădălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
Bărcan Cristina-Mădălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Palcău Andrei-Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;
Grigore Andreea-Livia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Codori Marcu-Ovidiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Gună Vasile-Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;
Săulescu Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale;
Fîcă Rareș-Vasile – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Stîngă Gabriel-Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
Neagu Alin-Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;
Popescu Cristina-Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;
Gheorghiță Vlad-Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Popovici Alexandra-Monica – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
Mortu Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;
Evghenie Gabriela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Dumitrică Ionuț-Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;
Rancu Theodora-Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia;
Nedelea Andreea-Aurelia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Samson Eduard-Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe;
Bezergheanu Gabriel-Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Gábora András – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin;
Dadavi Bianca-Azar – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că nu a fost luată nicio decizie privind vaccinarea în masă a oilor pe teritoriul României. Instituţia susţine că strategia analizată se bazează pe regionalizare şi pe o […]
Angajările din Sănătate, la un pas de deblocare: Peste 7.000 de posturi, blocate până acum. Amendamentul a trecut de comisie în Parlament
Angajările din Sănătate, la un pas de deblocare: Peste 7.000 de posturi, blocate până acum. Amendamentul a trecut de comisie în Parlament Posturile din sistemul de sănătate din România ar urma să fie deblocate, în baza unui amendament adoptat luni, 27 iulie 2026, de Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților. Amendamentul vizează proiectul de modificare […]
Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Caniculă și secetă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Caniculă și secetă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 28 iulie 2026 prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, în România urmează o perioadă cu caniculă și secetă. Citește și: Cum va fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba
Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba...
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă
Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară...
Știrea Zilei
Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro
Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro Rezultatele inițiale de la proba scrisă de Titularizare 2026...
VIDEO | A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte mult pe noi legea salarizării”
A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte...
Curier Județean
Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note de titularizare, iar județul depășește media națională
Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note...
FOTOT | Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Un autoturism a...
Politică Administrație
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026, BAC 2026 și a elevilor șefi de promoție 2026, pe ordinea de zi
30 iulie 2026 | Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș: Premierea elevilor cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...