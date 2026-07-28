Sute de judecători și procurori numiți în funcție prin decrete ale președintelui Nicușor Dan: Lista numirilor la instanțe din Alba

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 iulie 2026, decretele de numire în funcție, începând cu data de 1 august 2026, a judecătorilor și a procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026.

O parte dintre aceștia au fost numiți la instanțe din Alba.

Numire în funcția de judecător:

Mățăoanu Octavian-Cristian – Judecătoria Sectorului 3 București;

Pais Roxana-Ștefania – Judecătoria Sectorului 6 București;

Șuvagău Antonia – Judecătoria Sectorului 4 București;

Ciobotea Elena-Andreea – Judecătoria Sectorului 6 București;

Mutulescu Alexandru-Silviu – Judecătoria Sectorului 5 București;

Aroneasa Sergiu-Emilian – Judecătoria Sectorului 3 București;

Racoviță Marina – Judecătoria Sectorului 3 București;

Ninu Roxana-Gabriela – Judecătoria Sectorului 3 București;

Dumbravă Miruna – Judecătoria Sectorului 4 București;

Gavril Andreea-Mădălina – Judecătoria Sectorului 5 București;

Prodan Rada-Georgiana – Judecătoria Sectorului 1 București;

Tănase Raluca-Alexandra – Judecătoria Sectorului 6 București;

Scînteie Valentina-Mihaela – Judecătoria Sectorului 6 București;

Toma Ioan – Judecătoria Brașov;

Prepeliță Teodora – Judecătoria Sectorului 4 București;

Mateiță Ioana-Rodica – Judecătoria Craiova;

Turturea Elena-Georgiana – Judecătoria Fălticeni;

Stroe Andra-Mălina – Judecătoria Sectorului 4 București;

Lupașcu Ștefan-Răzvan – Judecătoria Sectorului 5 București;

Brăgaru Cezara-Teodora – Judecătoria Sectorului 2 București;

Sărbușcă Andreea-Marina – Judecătoria Sectorului 5 București;

Ghirvu Ioana – Judecătoria Bacău;

Lavric Ioana – Judecătoria Sectorului 4 București;

Maier Raul – Judecătoria Cluj-Napoca;

Ghenea Iris-Elena – Judecătoria Craiova;

Mardale Georgiana-Monica – Judecătoria Sectorului 1 București;

Marin Bianca-Elena – Judecătoria Sectorului 4 București;

Culică Laura-Ana-Maria – Judecătoria Sectorului 5 București;

Neagoe Andrei-Lucian – Judecătoria Râmnicu Vâlcea;

Cozma Alesia-Daria – Judecătoria Sectorului 5 București;

Bunea Elena-Denisa – Judecătoria Râmnicu Vâlcea;

Diaconescu Diana-Antonia – Judecătoria Sectorului 1 București;

Lupașcu Lucia-Francesca – Judecătoria Sectorului 1 București;

Lar Denisa-Ruth – Judecătoria Sectorului 1 București;

Iancu Teodor-Radu – Judecătoria Sectorului 1 București;

Bică Ștefan – Judecătoria Sectorului 1 București;

Petrovai Silvia-Florica – judecător la Judecătoria Sibiu;

Brînzan Miruna-Cătălina – Judecătoria Ploiești;

Cristea Livia-Ioana – Judecătoria Giurgiu;

Sima Diana-Maria – Judecătoria Craiova;

Mazăre Dorela – Judecătoria Târgu Jiu;

Carabet Laura-Ionela – Judecătoria Constanța;

Nicolae Andreea-Maria – Judecătoria Ploiești;

Ștefan Iulia-Andreea – Judecătoria Buftea;

Firțulescu Andrada-Mihaela – Judecătoria Slatina;

Frunzaru Cătălin – Judecătoria Răcari;

Căzănescu Mădălina-Georgiana – Judecătoria Târgoviște;

Țigla Raluca-Larisa – Judecătoria Timișoara;

Benovici Andrei-Nicușor – Judecătoria Craiova;

Nicolescu Flavia-Maria – Judecătoria Buftea;

Georgescu Daria-Ioana – Judecătoria Buftea;

Blaj Codruța-Corina-Andreea – Judecătoria Oradea;

Ciobanu Andra-Mălina – Judecătoria Iași;

Tinică Georgiana-Lavinia – Judecătoria Giurgiu;

Enoiu Elena-Cristina – Judecătoria Ploiești;

Ștefan Ilinca-Maria – Judecătoria Craiova;

Moraru Radu-Alexandru – Judecătoria Răducăneni;

Chiriac Corina-Elena – Judecătoria Ploiești;

Toma Andrada-Gabriela – Judecătoria Pitești;

Istrate Valerica – Judecătoria Iași;

Rotaru Narcisa-Roxana – Judecătoria Iași;

Ventilă Viviana-Maria – Judecătoria Sfântu Gheorghe;

Ciobotea Elena-Diana – Judecătoria Craiova;

Roșca Ramiro-Nicolae – Judecătoria Giurgiu;

Roman Roxana-Maria – Judecătoria Târgu Mureș;

Ionescu Alexandru-Constantin – Judecătoria Bolintin-Vale;

Sava Mihaela – Judecătoria Focșani;

Roșu Florin-Adrian – Judecătoria Ploiești;

Roșianu Remus – Judecătoria Giurgiu;

Dumitru Mihail-Alexandru – Judecătoria Ploiești;

Corjescu Raluca – Judecătoria Sibiu;

Grecu Cristina – Judecătoria Zalău;

Popa Marius-Teodor – Judecătoria Giurgiu;

Mărginean Andrada-Cătălina – Judecătoria Zalău;

Dediu Evelin-Ștefana – Judecătoria Ploiești;

Ardelean Daria-Maria – Judecătoria Satu Mare;

Dumitraș Cristian-Aurel – Judecătoria Brașov;

Bejan Daria-Roxana – Judecătoria Ploiești;

Iordan Maria-Alexandra – Judecătoria Pitești;

Hărmănescu Maria – Judecătoria Iași;

Cîrlan Bianca – Judecătoria Bacău;

Prodan Simona-Mihaela – Judecătoria Slobozia;

Pop Teodora-Adina – Judecătoria Satu Mare;

Jalbă Costin-Alexandru – Judecătoria Ploiești;

Ivan Miruna – Judecătoria Ploiești;

Dinu Adriana-Cristiana – Judecătoria Ploiești;

Averescu Ștefana-Miruna – Judecătoria Târgu Mureș;

Ionașcu Alexandru-Daniel – Judecătoria Brăila;

Scridon Ioana-Alexandra – Judecătoria Giurgiu;

Mihuț Larisa-Manuela – Judecătoria Chișineu-Criș;

Gheorghe Diana-Ioana – Judecătoria Târgoviște;

Zimța Loredana – Judecătoria Craiova;

Dima Luiza-Cătălina – Judecătoria Pitești;

Diaconu Eliza-Lavinia – Judecătoria Brașov;

Ulmeanu Andreea-Ioana – Judecătoria Buzău;

Sarariu Anamaria – Judecătoria Iași;

Mocanu Andreea-Paula – Judecătoria Iași;

Puie Flavius-Bogdan – Judecătoria Zalău;

Barcan Bogdan-Andrei – Judecătoria Giurgiu;

Ilie Oana – Judecătoria Brașov;

Mocanu Raluca-Alexandra – Judecătoria Buzău;

Amarie Maria-Magdalena – Judecătoria Gherla;

Slavu Mădălina-Andreea – Judecătoria Buzău;

Jurj Bogdan-Horațiu – Judecătoria Zalău;

Neagu Daniel-Georgian – Judecătoria Giurgiu;

Tudorache Denisa-Floriana – Judecătoria Giurgiu;

Rizea Maria-Monica – Judecătoria Timișoara;

Ghena Alexandra-Cristina – Judecătoria Roșiori de Vede;

Grosu Ana-Maria – Judecătoria Medgidia;

Ioniță Alexandru-Gabriel – Judecătoria Pitești;

Bratu Bianca-Mihaela – Judecătoria Buzău;

Avram Andreea-Mădălina-Rebeca – Judecătoria Baia Mare;

Stancu Elena-Cătălina – Judecătoria Buzău;

Boboc Ionuț-Alexandru – Judecătoria Lugoj;

Martinaș Bianca-Maria – Judecătoria Roman;

Răducan Vanesa-Monica – Judecătoria Mediaș;

Țîrcomnicu Elena-Cătălina – Judecătoria Pitești;

Stan Răzvan-Mihai – Judecătoria Brăila;

Olteanu Andra-Anamaria – Judecătoria Turnu Măgurele;

Marco Adelin-Mihai – Judecătoria Oradea;

Mitea Sara-Elena – Judecătoria Alba Iulia;

Purice Rebeca – Judecătoria Medgidia;

Sassu Ciprian-Ștefan – Judecătoria Bistrița;

Popa Elena-Floriana – Judecătoria Fetești;

Agavriloaei Paula – Judecătoria Slobozia;

Petrovici Bianca-Beatrice – Judecătoria Timișoara;

Chivu Dana-Costinela – Judecătoria Brașov;

Sgîncă Iustin-Ștefan – Judecătoria Timișoara;

Bondarenco-Cristian Roxana-Andra – Judecătoria Găești;

Ciobanu Marco-Antonio – Judecătoria Găești;

Căjvănean Alexandru-Constantin – Judecătoria Botoșani;

Anca Mihaela-Claudia – Judecătoria Râmnicu Sărat;

Iancău Gabriel-Cătălin – Judecătoria Bistrița;

Brumă Cosmin-Ionuț – Judecătoria Suceava;

Năstase Lidia-Mihaela – Judecătoria Craiova;

Cîșlariu Elena-Mihaela – Judecătoria Brașov;

Bobu Marin – Judecătoria Arad;

Butoi Iulia-Denisa – Judecătoria Craiova;

Medruț Georgiana-Maria – Judecătoria Alba Iulia;

Dragan Andra-Maria – Judecătoria Târgoviște;

Vereș Vlad – Judecătoria Târgu Mureș;

Țurcan Augustin – Judecătoria Brașov;

Neboisa Alexandra-Elena – Judecătoria Videle;

Bodiu Erica – Judecătoria Dej;

Olah Maria-Aura – Judecătoria Sighetu Marmației;

Mitucă Elena-Alexandra – Judecătoria Constanța;

Foiagu Mianda-Lorena – Judecătoria Timișoara;

Blagoci Oana-Elena – Judecătoria Iași;

Andronicescul Mădălina-Gabriela – Judecătoria Târgu Mureș;

Grigore Ana-Maria-Gabriela – Judecătoria Craiova;

Iliescu Ana-Emilia – Judecătoria Pitești;

Pop Romina-Maria – Judecătoria Timișoara;

Opriș Adela-Voichița – Judecătoria Turnu Măgurele;

Pop Aranta-Marina – Judecătoria Salonta;

Marin Iulia-Maria – Judecătoria Sinaia;

Negoiță Elena – Judecătoria Pogoanele;

Iancău Marius-Andrei – Judecătoria Satu Mare;

Stoica Anca-Maria – Judecătoria Craiova;

Predulescu Ștefania-Simona – Judecătoria Costești;

Bucovală Caterina – Judecătoria Constanța;

Bîlteanu Teodora-Cristiana – Judecătoria Slatina;

Isac Tatiana-Gabriela – Judecătoria Brașov;

Balaci Alexandra-Oana – Judecătoria Marghita;

Cioba Alexandra – Judecătoria Bistrița;

Spurcaciu Maria – Judecătoria Moreni;

Barbu Dumitru-Cătălin – Judecătoria Brașov;

Negoiță Alex-Florin – Judecătoria Turnu Măgurele;

Enache Miruna-Evelyn – Judecătoria Oltenița;

Olaru Alin-Ioan – Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;

Chicinaș Sara-Ivona – Judecătoria Deva;

Dicu Robert-Mihai – Judecătoria Craiova;

Mitu Mariana-Claudia – Judecătoria Pitești.

Numire în funcția de procuror:

Murariu Alisan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;

Postelnicu Rareș-Gabriel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București;

Tomșa Ileana-Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare;

Buta Ciprian-Eugen – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;

Moisă Andreea-Petronela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;

Bistriceanu Ana-Maria-Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;

Podlesnîi Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Béres Lorena-Iustina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;

Aspra Daniel-Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;

Balan Maria-Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;

Iacob Andrei-Vasile – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;

Rădulescu Andreea-Ruxandra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;

Pătrăuceanu Teodora – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;

Roșca Alin-Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Atodiresei Andreea-Adelina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;

Anton Lavinia-Georgiana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;

David Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva;

Paraschiv Florin-Ștefănuț – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;

Șelaru Francisca-Teodora – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;

Varzariu George – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;

Zaharia Larisa-Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;

Berar Ilina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;

Petrean Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad;

Davidel-Ivan Lorena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;

Prisacaru Ioana-Ștefania – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;

Diaconescu Flavia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;

Lupașcu Alice-Ioana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Silaghi Gabriel-Sabin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla;

Vlad Iulia-Ariana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța;

Mirica Viviana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Vasilache Andreea-Denisa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Damian Ioana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;

Țigler Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;

Ciurariu Lorena-Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;

Ivanov George-Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;

Gîrban Ionuț-Sorin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;

Neacșu Daniel-Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;

Neagoe Iulia-Raluca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Dimitriu Cosmin-George – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău;

Stănescu Luisa-Nicole – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Bogdan Sorin-Teodor – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Sîrca Luana-Letiția – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;

Blotu Andreea-Cătălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Gomoi Andreea-Angela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;

Drăgan Patricia-Alexandra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;

Stănescu Bianca-Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Tudose Ionuț-Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;

Jacotă Luana-Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Popa Doru-Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;

Gavriluță Marta-Iustina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda;

Somyai Vasile-Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;

Bărbulescu Miruna-Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia;

Diaconescu Adina-Roxana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;

Sprînceană Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Roșca Ana-Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași;

Lazăr Bogdan-Iulian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Stan Dragoș-Nicolae – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Mavrodin Bogdan-Petru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Fofiu Ioana-Bianca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;

Biță Gabriela-Valentina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;

Ghitea Marius-Călin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita;

Cîrjan Cătălina-Claudia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani;

Păduraru Ecaterina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci;

Gherman Eduard-Marian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;

Ficiuc Denis-Sebastian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;

Rădulescu Florin-Cătălin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Maga Răzvan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești;

Pristavu Mădălina-Gabriela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni;

Manciu Georgiana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava;

Pașcu Mihnea-Ștefan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Neacșu Paul – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Popa Georgiana-Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Mada Bianca-Teodora – Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;

Toma Andrei-Aurel-Robis – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;

Sadovec Ioana-Mădălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;

Bărcan Cristina-Mădălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Palcău Andrei-Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;

Grigore Andreea-Livia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Codori Marcu-Ovidiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Gună Vasile-Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;

Săulescu Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale;

Fîcă Rareș-Vasile – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Stîngă Gabriel-Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;

Neagu Alin-Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;

Popescu Cristina-Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;

Gheorghiță Vlad-Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Popovici Alexandra-Monica – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;

Mortu Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;

Evghenie Gabriela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Dumitrică Ionuț-Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;

Rancu Theodora-Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia;

Nedelea Andreea-Aurelia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Samson Eduard-Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe;

Bezergheanu Gabriel-Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Gábora András – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin;

Dadavi Bianca-Azar – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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