Sport

CSU Alba Iulia – CIL Blaj, duel în Cupa României, la Micești, miercuri, la ora 17.30, pe „Groapa Rotundă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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CSU Alba Iulia – CIL Blaj, duel în Cupa României, la Micești, miercuri, la ora 17.30, pe „Groapa Rotundă”

Conjudețenele CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj, se înfruntă la Micești, pe Stadionul „Groapa Rotundă”, miercuri, 29 iulie, la ora 17.30, turul I al Cupei României.

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Respectiva arenă va găzdui, în premieră, un meci dintre combatante care activează în Liga 3, echipe care acum câteva zile au avut amical la Blaj, adjudecat 3-0 de gazde.

Combatantele s-au înfruntat în 5 rânduri în ultimele două ediții în eșalonul terț, cu o singură victorie a „galben-albaștrilor” (2-1 în sezonul regular), ultimul duel direct fiind o remiză albă, la Blaj. Sunt jucători care au schimbat taberele, cum ar fi R. Popa, Maghiari, Matiș, Man sau Stănilă, la CSU, respectiv R. Damian, Boldea, Pîntea sau Gâțan, la vizitatori.

Echipa din „Mica Romă” este favorită ținând cont și de campania de transferuri cu Blănaru și Pântea (CSM Unirea Alba Iulia), Nistor (CS Gheorghieni), S. Bran („U” Cluj), Fleșer (Sporting Cluj), Gâțan (CSU Alba Iulia), Checicheș (Sănătatea Cluj) și Băican. Ultimul, în vârstă de 28 de ani, a evoluat campionatul anterior la Minaur Baia Mare și a mai trecut în carieră pe la Luceafărul Oradea, Viitorul Târgu Jiu, CSM Alexandria și FC Bihor. Are aproape 120 de prezențe în eșalonul secund (cu 3 reușite) și este o mutare extrem de importantă a Blajului.

De partea cealaltă, universitarii merg în continuare pe linia tinereții, cu transferuri precum P. Cociș, B. Pop sau Gabor (ocnamureșean) – toți Sporting Cluj, R. Popa și Maghiari (CIL Blaj), Gheoghiu (aiudean, „U” Cluj), Lingurar (Unirea DMO), Matiș (Unirea Tășnad) sau R. Stanciu (Unirea Alba Iulia).

 

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