CSM Unirea Alba Iulia și-a luat atacant de top: Claudiu Bălan!
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și-a luat atacant de top: Claudiu Bălan (32 de ani), cunoscut din perioada FC U Craiova 1948
Atacantul dorit de Cristian Pustai se numește Claudiu Bălan, fotbalistul oltean care ultima dată a evoluat la Concordia Chiajna. În stagiunea precedentă a strâns 4 reușite în 22 de apariții, în Liga 2 și Cupa României.
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Acesta se va alătura lotului unirist aflat în cantonament centralizat la Poiana Brașov
Experimentatul atacant are peste 190 de partide disputate în primele două eșaloane fotbalistice din România și din Grecia, dar și 43 de reușite
În urmă cu 3 ani a fost cel mai bun marcator român din străinătate, cu 6 goluri pentru Giannina, în prima ligă din Grecia, unde a evoluat două sezoane 2022-2024.
A început la FCU Craiova, echipa lui Mititelu, a trecut pe la CS Mioveni și FC Olt Slatina, iar apoi a fost în „alb-albastru” în perioada 2017-2022. Din Grecia a revenit în Bănie, unde a stat un an, iar vara trecută a trecut la Concordia Chiajna
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