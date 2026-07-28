Ştirea zilei

Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

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Rezultate Titularizare 2026: S-au afișat NOTELE înainte de contestații, pe edu.ro

Rezultatele inițiale de la proba scrisă de Titularizare 2026 au fost publicate marți, 28 iulie 2026 de Ministerul Educației, potrivit calendarului oficial.

Notele inițiale pe județul Alba, la Titularizare 2026, pot fi văzute AICI

Viitorii profesori nemulțumiți de note pot să depună contestații la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în data de 28 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 29 iulie, până la ora 12:00.

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Aceasta este o condiție obligatorie, dar nu garantează și obținerea postului / catedrei de titular, adică pe perioadă nedeterminată.

Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (conform modalităților comunicate public de fiecare inspectorat școlar) în data de 28 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi online în data de 4 august.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în perioada 5 – 6 august 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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