Sport

Metalurgistul Cugir, primul joc oficial, cu Hidro Mecanica Șugag, în Cupa României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Metalurgistul Cugir, primul joc oficial, cu Hidro Mecanica Șugag, în Cupa României

Metalurgistul Cugir susține miercuri, primul joc oficial al sezonului, în deplasare, cu Hidro Mecanica Șugag, astăzi, la ora 17.30, în turul întâi al Cupei României.

Citește și: Dorian Todoran, la Metalurgistul Cugir | Discuții avansate cu Balaur și Butnariu

Formația de pe Valea Sebeșului, la care a activat stagiunea trecută Ioan Budin, actualul director sportiv al „roș-albaștrilor”, a jucat în Liga 3 campionatul anterior, însă a abandonat în iarnă și va începe din Liga 4 (al cincilea eșalon competițional). În meciurile directe, Metalurgistul a învins clar 5-0 și 9-1.

Cu acest prilej va debuta Dorian Todoran (n. 2005), noul jucător al divizionarei terțe. Fotbalistul de bandă dreapta, poate acoperi și zona mediană, iar în ultimele sezoane a evoluat la Unirea Ungheni și CSM Olimpia Satu Mare (stagiunile 2024/2026). Acum a acceptat propunerea venită de la formația cugireană, aflată în discuții avansate și cu fundașul Balaur și mijlocașul Butnariu (ambii CSM Unirea Alba Iulia). A revenit P. Pahone (fost în pregătiri cu ASA Tg. Mureș, divizionara secundă) și au mai venit Cocan (ACS Mediaș), Sebaș (CSU Alba Iulia), Similie și Bugnariu (LPS Sebeș Under 17).

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