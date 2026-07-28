Curier Județean

Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note de titularizare, iar județul depășește media națională

Ioana Oprean

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Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note de titularizare, iar județul depășește media națională

Rezultatele inițiale ale concursului național de Titularizare 2026 aduc vești bune pentru învățământul din județul Alba. Un candidat a obținut nota 10 la proba scrisă, iar mai mult de jumătate dintre candidații ale căror lucrări au fost evaluate au obținut note de cel puțin 7, pragul necesar pentru ocuparea unui post titularizabil, iar procentul de promovare este peste media înregistrată la nivel național.

Potrivit datelor oficiale prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Alba, la proba scrisă s-au prezentat 358 de candidați, fiind evaluate 344 de lucrări. Nu a fost anulată nicio lucrare, iar diferența este reprezentată de candidații retrași sau care nu au avut lucrarea evaluată.

Din totalul lucrărilor evaluate, 184 de candidați au obținut note de minimum 7, ceea ce înseamnă o rată de promovare de 53,49%, înainte de soluționarea contestațiilor. Alte 122 de lucrări (35,47%) au fost notate cu punctaje cuprinse între 5 și 6,99, iar 38 de candidați (11,05%) au obținut note sub 5. În județul Alba a fost înregistrată și o notă de 10.

Rezultatele sunt mai bune decât cele din sesiunea precedentă. În 2025, procentul candidaților care au obținut note de cel puțin 7 a fost de 47,95%, ceea ce înseamnă că în acest an Alba înregistrează o creștere de 5,54 puncte procentuale.

Performanța județului este superioară și celei înregistrate la nivel național. Conform Ministerului Educației și Cercetării, înainte de contestații, 51,04% dintre candidații din întreaga țară au obținut note de minimum 7, în timp ce în Alba procentul este de 53,49%.

În același timp, 88,95% dintre candidații din Alba au obținut cel puțin nota 5, ceea ce le permite participarea la repartizarea pe posturile de suplinire, în funcție de opțiuni și de posturile disponibile.

Rezultatele publicate sunt provizorii. Candidații pot depune contestații, iar notele finale vor fi afișate după încheierea procesului de reevaluare a lucrărilor.

Concursul național de Titularizare reprezintă principalul examen de angajare în învățământul preuniversitar. Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată este necesară obținerea unei note de cel puțin 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică, după caz.

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