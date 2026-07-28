Veste bombă: Transportul public din Alba Iulia, efectuat temporar de un alt operator? Decizia, la mâna aleșilor locali

Veste bombă: Transportul public din Alba Iulia, efectuat temporar de un alt operator? Proiect de hotărâre pentru convocarea, astăzi, 28 iulie, de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului Local

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia ar urma să dezbată, într-o ședință extraordinară cu convocare de îndată, un proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, pe fondul uneia dintre cele mai tensionate perioade traversate de mobilitatea urbană din municipiul-reședință de județ.

Dacă majoritatea aleșilor locali vor fi de acord, cel mai probabil transportul în comun de pe raza municipiului Alba Iulia va fi efectuat temporar de un alt operator de transport.

Inițiativa administrației locale vine după o perioadă de mai bine de 40 de zile marcată de litigii între municipalitate și operatorul de transport, întreruperea serviciului de transport, intervenții ale instanțelor și măsuri administrative succesive pentru menținerea funcționării transportului public.

Tribunalul Alba a dispus anterior reluarea curselor de către operatorul STP Alba Iulia până la soluționarea definitivă a litigiului de fond, apreciind că interesul public impune continuitatea serviciului esențial.

Proiectul de hotărâre aflat în atenția aleșilor locali urmărește instituirea unui cadru de intervenție rapidă pentru prevenirea unei noi suspendări a transportului public, astfel încât locuitorii municipiului să beneficieze în continuare de curse regulate.

Perioadă complicată înaintea internalizării serviciului de transport

Administrația locală din Alba Iulia face în paralel demersuri pentru internalizarea serviciului de transport public local.

Primăria Alba Iulia a înființat societatea Alba Iulia Transport Local SRL pentru a prelua și administra serviciul de transport public local, în scopul internalizării acestuia și al creșterii controlului asupra serviciilor oferite cetățenilor.

Societatea Alba Iulia Transport Local SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 din 26 noiembrie 2025, adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia.

Ulterior, administrația locală a demarat etapele de operaționalizare a noii firme, inclusiv selecția administratorilor și constituirea Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ședința extraordinară cu convocare de îndată al Consiliului Local Alba Iulia ar putea avea loc chiar astăzi, marți, 28 iulie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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