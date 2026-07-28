Scandalul vaccinării oilor se amplifică: Fermierii pregătesc proteste. ANSVSA neagă o operațiune de vaccinare în masă

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că nu a fost luată nicio decizie privind vaccinarea în masă a oilor pe teritoriul României. Instituţia susţine că strategia analizată se bazează pe regionalizare şi pe o vaccinare strict ţintită, în acord cu standardele Comisiei Europene şi cu interesele economice ale fermierilor, în contextul gestionării Pestei Micilor Rumegătoare (PMR).

În paralel, ANSVSA desfăşoară negocieri cu autorităţile veterinare din ţările terţe pentru renegocierea certificatelor necesare exportului de animale şi produse de origine animală. Potrivit conducerii instituţiei, discuţiile au, în acest moment, perspective pozitive.

Precizările vin în contextul informaţiilor contradictorii apărute în spaţiul public şi al temerilor exprimate de crescătorii de ovine, de abatoare şi de procesatori cu privire la efectele pe care o eventuală vaccinare generalizată le-ar putea avea asupra exporturilor.

ANSVSA: Nu există o decizie privind vaccinarea în masă

„În contextul gestionării evoluţiei Pestei Micilor Rumegătoare, ANSVSA subliniază că abordarea actuală este una bazată pe regionalizare tehnică şi vaccinare strict ţintită, în deplin acord cu standardele Comisiei Europene şi cu protejarea intereselor economice ale fermierilor”, transmit oficialii Autorităţii.

ANSVSA susţine că nu există un plan pentru imunizarea animalelor la nivelul întregii ţări şi respinge scenariul unei campanii naţionale care ar putea conduce la blocarea generală a exporturilor.

„Nicio decizie de vaccinare în masă: nu există un plan de imunizare la nivel naţional, respingându-se categoric scenariul blocării totale a exporturilor prin vaccinare în masă”, se arată în comunicat.

Clarificările vin după ce ANSVSA anunţase, la 21 iulie, elaborarea unui plan de vaccinare împotriva PMR, cu acordul de principiu al Comisiei Europene. Instituţia arăta atunci că primele 300.000 de doze gratuite urmau să fie destinate judeţelor Constanţa şi Tulcea, iar contingentul total putea ajunge la 1,2 milioane de doze.

Consultări cu experţii Comisiei Europene

Înaintea adoptării unei decizii finale, autorităţile vor derula o evaluare tehnică împreună cu specialiştii europeni.

ANSVSA a programat pentru joi, la ora 12:00, o nouă videoconferinţă între experţii instituţiei şi membrii EUVET, Grupul de Experţi Veterinari de Urgenţă al Comisiei Europene. Discuţiile vor viza detaliile tehnice şi efectele planului propus.

În paralel, ANSVSA convoacă de urgenţă propriul Consiliu Ştiinţific, care va trebui să analizeze şi să valideze opţiunile strategice aflate în discuţie.

Vaccinarea ţintită, propusă numai pentru Constanţa şi Tulcea

Planul transmis Comisiei Europene prevede împărţirea strictă a României în două zone epidemiologice, pentru separarea fluxurilor comerciale şi limitarea efectelor asupra fermierilor din judeţele în care nu se vaccinează.

Eventuala campanie de vaccinare ar urma să fie aplicată exclusiv în judeţele Constanţa şi Tulcea.

Potrivit ANSVSA, cele două judeţe au fost selectate pe baza mai multor criterii: poziţionarea geografică şi existenţa barierei naturale reprezentate de Dunăre, concentrarea centrelor de colectare, culoarele de tranzit al mărfurilor şi animalelor, precum şi istoricul epidemiologic al bolii.

Primul caz de PMR din România a fost confirmat în iulie 2024 în această regiune, iar autorităţile consideră că tranzitul dintre Ucraina şi Portul Constanţa reprezintă un factor suplimentar de risc.

Vaccinarea nu poate începe fără o decizie a Bruxelles-ului

ANSVSA precizează că elaborarea planului se desfăşoară în colaborare cu instituţiile europene, însă măsurile nu pot fi aplicate înaintea unei decizii oficiale a Comisiei Europene.

Până la emiterea actului european de punere în aplicare, situaţia rămâne neschimbată, iar vaccinarea animalelor nu se efectuează.

Instituţia arată că orice decizie trebuie să ţină cont atât de eficienţa epidemiologică a vaccinului, cât şi de efectele economice asupra exporturilor de animale vii, carne şi produse lactate.

Restul ţării ar urma să rămână zonă liberă, fără vaccinare

Conform planului prezentat de ANSVSA, restul teritoriului României ar urma să fie încadrat într-o „zonă liberă”, în care vaccinarea nu se aplică.

Scopul principal este menţinerea circulaţiei comerciale a animalelor şi a produselor provenite din judeţele nevaccinate. Carcasele, carnea proaspătă şi produsele lactate din această zonă ar urma să poată circula pe piaţa unică europeană, cu respectarea normelor sanitare veterinare.

Trasabilitatea animalelor şi a produselor va fi asigurată prin sistemul electronic european TRACES.

Regim separat pentru produsele provenite din Dobrogea

În eventualitatea aprobării planului, animalele şi produsele provenite din Constanţa şi Tulcea ar urma să fie valorificate pe două canale.

Pe piaţa locală, carnea proaspătă şi carcasele ar putea fi destinate consumului sau unor forme speciale de procesare. Produsele lactate ar urma să poată circula după aplicarea unor tratamente termice, precum pasteurizarea sau procesarea UHT.

Pentru export, din cele două judeţe ar putea pleca animale vii, carne şi produse lactate numai cu respectarea cerinţelor şi a certificatelor sanitare veterinare negociate cu ţările de destinaţie.

ANSVSA a inclus în propunere protocoale speciale de biosecuritate şi carantină pentru centrele de colectare din Dobrogea. Obiectivul este ca exportul animalelor vii către ţări terţe, inclusiv către statele arabe, să poată continua în condiţii de siguranţă.

Negocieri pentru menţinerea pieţelor de export

ANSVSA desfăşoară, în paralel, negocieri cu partenerii comerciali din afara Uniunii Europene pentru renegocierea certificatelor sanitare veterinare.

Instituţia susţine că există perspective favorabile pentru continuarea exporturilor, inclusiv în cazul aplicării unei vaccinări strict localizate.

Înaintea oricărei decizii, forurile ştiinţifice implicate vor analiza eficienţa anticorpilor produşi prin vaccinare, experienţa altor state aflate în situaţii epidemiologice similare, constrângerile logistice şi beneficiile economice reale ale fiecărei variante.

Oierii pregătesc un protest la ANSVSA şi la Guvern

Clarificările Autorităţii vin înaintea unui protest de amploare anunţat de crescătorii de ovine pentru joi, 30 iulie 2026.

Organizatorii estimează participarea a aproximativ 5.000 de persoane. Manifestaţia este programată în intervalul 10:00–19:00 şi va începe în Piaţa Presei Libere, în faţa sediului ANSVSA. Protestatarii vor porni apoi în marş pe Şoseaua Pavel D. Kiseleff, pe la Arcul de Triumf, până în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului.

Acţiunea este organizată de Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Caprine Corbu Vaslui şi de Asociaţia Regională a Crescătorilor de Ovine şi Caprine Voiniceni, fiind susţinută de Federaţia ROMOVIS.

Crescătorii solicită deblocarea exporturilor de ovine, compensarea integrală a pierderilor economice şi plata despăgubirilor restante pentru animalele afectate de PMR.

Oierii mai cer vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, protejarea fermelor împotriva atacurilor animalelor sălbatice, plata despăgubirilor în cel mult 30 de zile şi măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului.

Organizaţiile participante solicită, de asemenea, tragerea la răspundere şi eliberarea din funcţie a persoanelor pe care le consideră responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei. Federaţia ROMOVIS a cerut în mod explicit demisia preşedintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Pierderile invocate de crescători: 128 de milioane de euro

Reprezentanţii sectorului susţin că prelungirea restricţiilor şi blocarea exporturilor au produs deja pierderi de aproximativ 128 de milioane de euro.

Începând cu 8 iulie, ANSVSA a instituit o carantină internă de 30 de zile pentru ovine şi caprine, după confirmarea unui focar de PMR într-o exploataţie din judeţul Mureş. Măsura a limitat circulaţia animalelor şi a amplificat nemulţumirile fermierilor şi ale operatorilor economici.

Procesatorii şi reprezentanţii abatoarelor avertizaseră anterior că vaccinarea întregului efectiv naţional ar putea conduce la restricţii severe asupra exporturilor de carne neprocesată termic şi ar afecta piaţa europeană, principala destinaţie a industriei româneşti de profil.

ANSVSA invocă întâlnirile cu reprezentanţii sectorului

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, susţine că instituţia încearcă să protejeze interesele crescătorilor şi să menţină deschise pieţele externe.

„Vreau să îi asigur pe toţi oierii din România că ANSVSA face demersuri în fiecare zi pentru a le proteja interesele şi pentru a ţine deschise pieţele de export, unde am obţinut împreună cifre record. Suntem mereu deschişi la dialog şi vă spunem transparent tot ce facem pentru ridicarea restricţiilor”, a declarat Bociu.

Preşedintele Autorităţii a amintit cele trei întâlniri organizate la nivel central în ultima perioadă: pe 15 iunie, la Constanţa, pe 18 iunie, la Bucureşti, şi pe 21 iulie, la Braşov.

„Întâlnirile, alături de Ministerul Agriculturii, dublate permanent de acţiuni de consultare şi coordonare în teritoriu, organizate de DSVSA-urile judeţene cu reprezentanţii locali ai oierilor, arată clar că nu luăm nicio decizie fără dumneavoastră”, a mai afirmat Alexandru Nicolae Bociu.

ANSVSA susţine că obiectivul prioritar rămâne deblocarea rapidă a exporturilor şi stabilizarea sectorului zootehnic, prin măsuri adoptate în colaborare cu asociaţiile crescătorilor de animale.

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