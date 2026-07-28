FOTOT | Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Un autoturism a fost cuprins de flăcări, marți, 28 iulie 2026, pe raza localității Balomiru de Câmp. Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu pe DN 7 pe raza loc. Balomiru de Camp.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, fara victime.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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