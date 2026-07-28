Curier Județean

FOTOT | Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

în

De

Incendiu în zona Balomiru de Câmp: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș 

Un autoturism a fost cuprins de flăcări, marți, 28 iulie 2026, pe raza localității Balomiru de Câmp. Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu pe DN 7 pe raza loc. Balomiru de Camp.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, fara victime.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note de titularizare, iar județul depășește media națională

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de secunde

în

28 iulie 2026

De

Titularizare 2026 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat note de titularizare, iar județul depășește media națională Rezultatele inițiale ale concursului național de Titularizare 2026 aduc vești bune pentru învățământul din județul Alba. Un candidat a obținut nota 10 la proba scrisă, iar mai mult […]

Citește mai mult

Curier Județean

Numărul pacienților ajunși la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinetele electrice, în creștere: Cel mai recent caz, cu doi minori din Aiud în prim-plan

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 iulie 2026

De

Numărul pacienților ajunși la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinetele electrice, în creștere: Cel mai recent caz, cu doi minori din Aiud în prim-plan Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident rutier pe DJ107E: Un autoturism a intrat într-un cap de pod între Aiud și Ciumbrud

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

27 iulie 2026

De

Accident rutier pe DJ107E: Un autoturism a intrat într-un cap de pod între Aiud și Ciumbrud Un accident rutier a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21.40, pe DJ107E. O mașină a intrat într-un cap de pod între Aiud și Ciumbrud. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical […]

Citește mai mult