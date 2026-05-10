CSM Unirea Alba Iulia, o victorie și o remiză cu Corvinul Hunedoara în competițiile fotbalistice Under 19 și Under 17 organizate de FRF

În dubla dintre CSM Unirea Alba Iulia și Corvinul Hunedoara, din etapa 23, în Seria 8 din campionatele Under 19 și Under 17 organizate de FRF, „alb-negrii” au învins la Under 19 și au remizat la Under 17, jocuri disputate la Micești.

Urmează deplasare la CSC Șelimbăr, lider la Under 17

*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 3-1 (2-1), au marcat Ursu – dublă, Câșlariu. Antrenorul Florin Danciu a mizat pe Herlea – Boancă, Gliga, Jurj, Monescu, Butnariu, R. Stanciu, R. Dan, Cristea, Câșlariu, Ursu; au mai intrat Văidean, Albu, Bozeșan și Hațegan. „Alb-negrii” se poziționează pe locul 4, cu 34 de puncte (10 succese, 4 egaluri, golaveraj 63-34).

*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 2-2 (0-2), au înscris Onilă, Mureșan. Formula gazdelor Buftea – Ciontea, Șut, Duna, Dicu, Goia, Ghioanca, L. Vlad, Oțel, Onilă, Olar; au mai intrat Dirman, Mureșan. Elevii antrenorului Silviu Miron sunt pe locul 6, cu 40 de puncte, 12 victorii, 4 egaluri, golaveraj 61-47, la egalitate cu oponenta.

