FOTO: LPS Sebeș, dublă victorie, în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia | La Under 19, cadou pentru antrenorul Doru Oancea
LPS Sebeș, dublă victorie, în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia! La Under 19, cadou pentru antrenorul Doru Oancea
Duelul dintre LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul „de Alba” contând pentru etapa 22 a Seriei 8 din campionatele Under 19 și Under 17 organizate de FRF, a revenit gazdelor, care s-au impus în ambele dispute de pe „Pielarul”, 3-0 la Under 19 și 3-2 la Under 17.
Citește și: LPS Sebeș, dublă victorie cu CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba” la juniori
LPS Sebeș are 7 victorii din tot atâtea jocuri în primăvară la Under 19, victoria însemnând un cadou pentru antrenorul Doru Oancea, la aniversarea zilei de naștere. În ediția curentă, gruparea din Cetatea Marii Uniri nu a reușit să câștige în duelurile cu conjudețenii, mai înregistrându-se două egaluri și două insuccese.
Runda viitoare sunt dublele CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș (sâmbătă, 9 mai) și CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara (duminică, 10 mai).
*Under 19: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 3-0 (0-0), au marcat Nicola, Todea, Davel.
Pentru gazde au jucat Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise, M. Cristea, Rădac, Cosma, Alisie, Todea, E. Vlad; au mai intrat Crețu, P. Păncrănjan, Cl. Lăncrănjan. CSM Unirea: Herlea – Boancă, B. Rădoi, Jurj, Monescu, R. Stanciu, Butnariu, R. Dan., Cristea, Câșlariu, Ursu; a mai intrat Albu. Antrenor Florin Danciu. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 54 de puncte (17 victorii, 3 remize, golaveraj 90-14), iar „alb-negrii” se poziționează pe locul 4, cu 31 de puncte (9 succese, 3 egaluri, golaveraj 60-33).
*Under 17: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 3-2 (2-1), un joc palpitant, cu răsturnări de situații, de la 0-1, la 2-1 și apoi 2-2).
LPS Sebeș (antrenor Paul Păcurar): Similie, Crișan, Dican, Căptană, Boca, Horșa, Miclea, Topală, Droj, Cîmpean, Bugnariu.
CSM Unirea: Gliga – Ciontea, Dicu, Duna, Dirman, Goia, Ghioancă, L. Vlad, Oțel, Onilă, Șut; au mai intrat Partenie, Olar, Opincariu, Sânmărghitean, Ursa. Formația pregătită de Silviu Miron se clasează pe poziția a șasea (39 de puncte, 12 victorii, 3 egaluri, golaveraj 59-45), iar LPS Sebeș este pe locul 4, cu 44 de puncte (13 partide adjudecate, 5 egaluri, golaveraj 51-21).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia, remiză la Bistrița, în derby-ul play-out-ului la fotbal feminin | Claudia Bistrian, reușită de senzație, de la 40 de metri
CSM Unirea Alba Iulia, remiză la Bistrița, scor 1-1 (0-0), în derby-ul play-out-ului SuperLigii la fotbal feminin | Claudia Bistrian, reușită de senzație, de la 40 de metri CSM Unirea Alba Iulia a remizat în deplasare cu Gloria Bistrița, scor 1-1 (0-0), în derby-ul primrlor două clasate din play-out-ul SuperLigii feminine de fotbal. Citește și: FOTO: […]
VIDEO | Alex Pelici după Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1: „Trebuia să intrăm cu 0-0 la pauză, pentru că a fost un joc urât în prima repriză”
Alex Pelici după Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1: „Trebuia să intrăm cu 0-0 la pauză, pentru că a fost un joc urât în prima repriză” „Trebuia să intrăm cu 0-0 la pauză, pentru că a fost un joc urât în prima repriză. Golul acela (n.a marcat de Fetița) a căzut pe […]
Mihaela Mih-Dehelean (CS Unirea Alba Iulia), locul 4 la Campionatul European de Culturism și Fitness! Vezi mesajul sportivei din Țara Moților
Mihaela Mih-Dehelean (CS Unirea Alba Iulia), locul 4 la Campionatul European de Culturism și Fitness, din Spania! Vezi mesajul sportivei din Țara Moților Sportiva din Alba, Mihaela Mih-Dehelean, legitimată la CS Unirea Alba Iulia, s-a clasat pe locul 4 la Campionatul European de Culturism și Fitnes care se dispută în Spania. Citește și: FOTO| Sportiva […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
3 mai 2026 | Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii...
VIDEO | Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din Programul SAFE: Nici PSD nu a scăpat
Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din...
Știrea Zilei
UPDATE | ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital
ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital Un...
INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii
INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii...
Curier Județean
FOTO | Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile
Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă...
FOTO | Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei
Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o...
Politică Administrație
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Opinii Comentarii
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...