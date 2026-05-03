FOTO: LPS Sebeș, dublă victorie, în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia | La Under 19, cadou pentru antrenorul Doru Oancea

LPS Sebeș, dublă victorie, în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia! La Under 19, cadou pentru antrenorul Doru Oancea

Duelul dintre LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul „de Alba” contând pentru etapa 22 a Seriei 8 din campionatele Under 19 și Under 17 organizate de FRF, a revenit gazdelor, care s-au impus în ambele dispute de pe „Pielarul”, 3-0 la Under 19 și 3-2 la Under 17.

LPS Sebeș are 7 victorii din tot atâtea jocuri în primăvară la Under 19, victoria însemnând un cadou pentru antrenorul Doru Oancea, la aniversarea zilei de naștere. În ediția curentă, gruparea din Cetatea Marii Uniri nu a reușit să câștige în duelurile cu conjudețenii, mai înregistrându-se două egaluri și două insuccese.

Runda viitoare sunt dublele CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș (sâmbătă, 9 mai) și CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara (duminică, 10 mai).

*Under 19: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 3-0 (0-0), au marcat Nicola, Todea, Davel.

Pentru gazde au jucat Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise, M. Cristea, Rădac, Cosma, Alisie, Todea, E. Vlad; au mai intrat Crețu, P. Păncrănjan, Cl. Lăncrănjan. CSM Unirea: Herlea – Boancă, B. Rădoi, Jurj, Monescu, R. Stanciu, Butnariu, R. Dan., Cristea, Câșlariu, Ursu; a mai intrat Albu. Antrenor Florin Danciu. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 54 de puncte (17 victorii, 3 remize, golaveraj 90-14), iar „alb-negrii” se poziționează pe locul 4, cu 31 de puncte (9 succese, 3 egaluri, golaveraj 60-33).

*Under 17: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 3-2 (2-1), un joc palpitant, cu răsturnări de situații, de la 0-1, la 2-1 și apoi 2-2).

LPS Sebeș (antrenor Paul Păcurar): Similie, Crișan, Dican, Căptană, Boca, Horșa, Miclea, Topală, Droj, Cîmpean, Bugnariu.

CSM Unirea: Gliga – Ciontea, Dicu, Duna, Dirman, Goia, Ghioancă, L. Vlad, Oțel, Onilă, Șut; au mai intrat Partenie, Olar, Opincariu, Sânmărghitean, Ursa. Formația pregătită de Silviu Miron se clasează pe poziția a șasea (39 de puncte, 12 victorii, 3 egaluri, golaveraj 59-45), iar LPS Sebeș este pe locul 4, cu 44 de puncte (13 partide adjudecate, 5 egaluri, golaveraj 51-21).

