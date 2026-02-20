CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, ora 13.00, pe „Cetate” | Ultima repetiție a „alb-negrilor”

CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, ora 13.00, pe „Cetate”, meci amical | Ultima repetiție a „alb-negrilor”

CSM Unirea Alba Iulia va întâlni Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 13.00, pe „Cetate”

S-a luat această decizie indiferent de starea vremii, după ce, zilele trecute mai era varianta ca întâlnirea să se dispute la Zlatna, pentru a proteja gazonul de pe arena albaiuliană

În această iarnă, amicalele „alb-negrilor au fost: 0-2 cu CSC Șelimbăr, 1-1 cu Corvinul Hunedoara, iar în Antalya: 1-2 cu FC Toktogul, 1-1 cu FC Neftchi Kochkor-Ata (ambele Kârgâzstan), 2-2 cu Braband IF (Danemarca).

