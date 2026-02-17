Răzvan Ducan, primul antrenament cu CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru: „A fost dorința mea să avem și un portar senior”
Răzvan Ducan, la primul antrenament cu CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru: „A fost dorința mea să avem și un portar senior”
CSM Unirea Alba Iulia a revenit din stagiul centralizat din Turcia, a efectual primul antrenament al săptămânii pe „Cetate”, la ședința de pregătire participând și portarul Răzvan Ducan, ultima achiziție a „alb-negrilor”
Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia
Goalkeeper-ul în vârstă de 25 de ani, pus pe liber în ianuarie de Farul Constanța, a ajuns în Cetatea Marii Uniri la dorința antrenorului principal Dragoș Militaru, după 3 săptămâni de discuții.
Acesta va debuta pentru gruparea albaiuliană la ultimul test al iernii, sâmbătă, cu Kids Brașov, ora 12.00
Astfel, în acest moment liderul Seriei 7 din eșalonul terț are 4 portari, pe Ducan (senior), Roman, Ștefan și Herlea (jucători under). „Dorința mea, de când am venit, a fost să ne bazăm și pe un portar senior. Nu știi ce îți poate aduce partea a doua a sezonului, iar pentru mai multă siguranță aveam nevoie de experiență. Nu este ușor să transferi un portar în perioada de iarnă. Îmi doresc o concurență loială. În funcție de meci și de forma sportivă, vom stabili strategia. Va apăra cel mai în formă, fie că este junior sau senior. Sper ca toți să se antreneze foarte bine, iar cel mai bun să fie în poartă”, a explicat principalul Dragoș Militaru pentru canalul oficial de comunicare al clubului.
*Ducan, coleg la Mioveni cu Balaur și Blănaru
În urmă cu câțiva ani, începând din ianuarie 2021, Ducan a fost coleg la CS Mioveni cu Blănaru și Balaur, în acel sezon divizionara secundă promovând pe prima scenă, antrenor fiind Alexandru Pelici, plecat de la Alba Iulia la finele anului trecut „Obiectivul și dorința mea sunt să ajut echipa să își îndeplinească obiectivul, iar acela este să jucăm în Liga 2 din sezonul următor. Am ales Alba Iulia pentru că este un oraș cu tradiție, iar suporterii merită să vadă din nou echipa la nivel înalt. Știu că aici se dorește performanță, iar acest lucru m-a convins să vin. Am fost coleg cu Blănaru și Balaur în urmă cu câțiva ani, la Mioveni, și m-am bucurat să îi revăd”, a spus Ducan.
Anul trecut, în aprilie 2025, Ducan a fost adversarul actualei sale formații, în partida din sferturile de finală ale Cupei României, când Farul Constanța a învins 3-0 pe CSM Unirea Alba Iulia, pregătită tot de Pelici. „Chiar dacă am câștigat cu 3-0, realitatea din teren a fost alta. Alba Iulia a jucat foarte bine și ne-a pus mari probleme”, și-a amintit Ducan.
Foto: Lucian DANCIU
