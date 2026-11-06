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A amenințat că aruncă în aer un tren de călători: Cu ce sancțiune s-a ales bărbatul de 62 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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A amenințat că aruncă în aer un tren de călători: Cu ce sancțiune s-a ales bărbatul de 62 de ani

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din municipiul Bistrița, a fost amendat cu 4.000 de lei după ce a sunat la 112 și a amenințat că va arunca în aer un tren de călători. Apelul a fost efectuat în timp ce acesta se afla în tren, pe raza județului Prahova, iar bărbatul a fost identificat de polițiști la sosirea garniturii în Gara Brașov.

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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sesizarea a fost primită în data de 6 noiembrie, iar polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov, în colaborare cu cei ai IPJ Brașov, au demarat imediat verificările pentru identificarea persoanei care a făcut amenințarea.

În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit identitatea apelantului înainte ca trenul să ajungă în stația din Brașov. La sosirea garniturii, polițiștii au verificat călătorii și l-au identificat pe bărbatul de 62 de ani, din Bistrița-Năsăud.

În urma controlului corporal, asupra acestuia nu au fost găsite obiecte sau dispozitive care să pună în pericol siguranța pasagerilor. Bărbatul a recunoscut că a efectuat apelul la 112, fapt confirmat și de istoricul telefonului mobil pe care îl utiliza.

Pentru fapta sa, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.000 de lei, în baza OUG 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Totodată, având în vedere circumstanțele incidentului, au fost inițiate demersuri pentru evaluarea medicală de specialitate a bărbatului. În urma acesteia, personalul medical va decide dacă se impune internarea, în condițiile legii, au precizat reprezentanții Poliției.

sursa: IPJ Brașov

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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