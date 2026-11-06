Cât de mult riscă România retrogradarea ratingului de țară: „Vom primi direct cartonaș roșu”
Cât de mult riscă România retrogradarea ratingului de țară: „Vom primi direct cartonaș roșu”
România se află într-un moment decisiv pentru stabilitatea sa financiară, iar anul 2027 ar putea reprezenta un punct de cotitură în relația cu agențiile internaționale de rating. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că țara riscă o deteriorare a calificativului financiar dacă viitorul buget nu va fi construit pe estimări realiste și angajamente sustenabile.
Prezent la Concordia Summit 2026, oficialul a explicat că România are șansa de a obține o perspectivă stabilă dacă își respectă țintele de deficit pentru 2026 și adoptă un buget credibil pentru anul următor.
În caz contrar, avertizează ministrul, consecințele ar putea fi mult mai grave decât semnalele de atenționare primite deja din partea agențiilor de evaluare financiară.
„După cartonașele galbene pe care le-am primit de la agențiile de rating în această vară, ele nu o să mai aștepte să ne dea încă o dată, încă un galben. Vom primi direct cartonaș roșu”, a declarat Alexandru Nazare.
Potrivit acestuia, o eventuală degradare a ratingului de țară s-ar reflecta în costuri mai mari de finanțare, dobânzi mai ridicate și presiuni asupra economiilor populației, dar și asupra planurilor de investiții ale companiilor.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”
Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor” Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au participat, vineri, 6 noiembrie 2026, la o reuniune dedicată impactului informației și tehnologiei asupra democrației constituționale. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului, în cadrul programului […]
Pensii calculate greșit în România: Șefa Casei Naționale de Pensii rupe tăcerea / „Asta nu înseamnă că…”
Pensii calculate greșit în România: Șefa Casei Naționale de Pensii rupe tăcerea / „Asta nu înseamnă că…” Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, respinge informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit și susține că cifra vehiculată în spațiul public reprezintă o extrapolare a rezultatelor unui control prin […]
Adio impozitului minim pe cifra de afaceri? Guvernul promite taxe mai mici pentru companii din 2027
Adio impozitului minim pe cifra de afaceri? Guvernul promite taxe mai mici pentru companii din 2027 Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Luca Niculescu. Executivul mizează pe stimularea investițiilor, dezvoltarea producției și crearea de noi locuri de muncă, în condițiile în care economia României […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât de mult riscă România retrogradarea ratingului de țară: „Vom primi direct cartonaș roșu”
Cât de mult riscă România retrogradarea ratingului de țară: „Vom primi direct cartonaș roșu” România se află într-un moment decisiv...
Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”
Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a...
Știrea Zilei
Comuna Ciugud urma să plătească anual mai mult decât dublu decât în prezent pentru noul sistem de transport public, realizat în parteneriat cu municipiul Alba Iulia: Documentații revizuite „pe genunchi” după o sesizare ziarulunirea.ro
Comuna Ciugud urma să plătească anual mai mult decât dublu decât în prezent pentru noul sistem de transport public, realizat...
VIDEO | 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Gabriel Pleșa anunță că nu va mai autoriza mitinguri politice de Ziua Națională. „Nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat”
1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Gabriel Pleșa anunță că nu va mai autoriza mitinguri politice de Ziua Națională. „Nu...
Curier Județean
Foto | „Camarazi pe tabla de șah” 2026 la Alba Iulia: Competiție din sportul minții dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații
„Camarazi pe tabla de șah” 2026 la Alba Iulia: Competiție din sportul minții dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații...
Foto | Peste 400 de elevi și 60 de cadre didactice, la „DIALOG în educație – Liceu și universitate, împreună”: Eveniment organizat de Facultatea de Informatică și Inginerie din Alba Iulia
Peste 400 de elevi și 60 de cadre didactice, la „DIALOG în educație – Liceu și universitate, împreună”: Eveniment organizat...
Politică Administrație
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată A...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...