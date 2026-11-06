Actualitate

Cât de mult riscă România retrogradarea ratingului de țară: „Vom primi direct cartonaș roșu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Cât de mult riscă România retrogradarea ratingului de țară: „Vom primi direct cartonaș roșu”

România se află într-un moment decisiv pentru stabilitatea sa financiară, iar anul 2027 ar putea reprezenta un punct de cotitură în relația cu agențiile internaționale de rating. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că țara riscă o deteriorare a calificativului financiar dacă viitorul buget nu va fi construit pe estimări realiste și angajamente sustenabile.

Petrecerea Divorțaților

Prezent la Concordia Summit 2026, oficialul a explicat că România are șansa de a obține o perspectivă stabilă dacă își respectă țintele de deficit pentru 2026 și adoptă un buget credibil pentru anul următor.

În caz contrar, avertizează ministrul, consecințele ar putea fi mult mai grave decât semnalele de atenționare primite deja din partea agențiilor de evaluare financiară.

„După cartonașele galbene pe care le-am primit de la agențiile de rating în această vară, ele nu o să mai aștepte să ne dea încă o dată, încă un galben. Vom primi direct cartonaș roșu”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, o eventuală degradare a ratingului de țară s-ar reflecta în costuri mai mari de finanțare, dobânzi mai ridicate și presiuni asupra economiilor populației, dar și asupra planurilor de investiții ale companiilor.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

6 noiembrie 2026

De

Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor” Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au participat, vineri, 6 noiembrie 2026, la o reuniune dedicată impactului informației și tehnologiei asupra democrației constituționale. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului, în cadrul programului […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii calculate greșit în România: Șefa Casei Naționale de Pensii rupe tăcerea / „Asta nu înseamnă că…”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 noiembrie 2026

De

Pensii calculate greșit în România: Șefa Casei Naționale de Pensii rupe tăcerea / „Asta nu înseamnă că…” Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, respinge informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit și susține că cifra vehiculată în spațiul public reprezintă o extrapolare a rezultatelor unui control prin […]

Citește mai mult

Actualitate

Adio impozitului minim pe cifra de afaceri? Guvernul promite taxe mai mici pentru companii din 2027

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

6 noiembrie 2026

De

Adio impozitului minim pe cifra de afaceri? Guvernul promite taxe mai mici pentru companii din 2027 Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Luca Niculescu. Executivul mizează pe stimularea investițiilor, dezvoltarea producției și crearea de noi locuri de muncă, în condițiile în care economia României […]

Citește mai mult