Cât de mult riscă România retrogradarea ratingului de țară: „Vom primi direct cartonaș roșu”

România se află într-un moment decisiv pentru stabilitatea sa financiară, iar anul 2027 ar putea reprezenta un punct de cotitură în relația cu agențiile internaționale de rating. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că țara riscă o deteriorare a calificativului financiar dacă viitorul buget nu va fi construit pe estimări realiste și angajamente sustenabile.

Prezent la Concordia Summit 2026, oficialul a explicat că România are șansa de a obține o perspectivă stabilă dacă își respectă țintele de deficit pentru 2026 și adoptă un buget credibil pentru anul următor.

În caz contrar, avertizează ministrul, consecințele ar putea fi mult mai grave decât semnalele de atenționare primite deja din partea agențiilor de evaluare financiară.

„După cartonașele galbene pe care le-am primit de la agențiile de rating în această vară, ele nu o să mai aștepte să ne dea încă o dată, încă un galben. Vom primi direct cartonaș roșu”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, o eventuală degradare a ratingului de țară s-ar reflecta în costuri mai mari de finanțare, dobânzi mai ridicate și presiuni asupra economiilor populației, dar și asupra planurilor de investiții ale companiilor.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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