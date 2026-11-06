Un municipiu din Alba va avea un parc fotovoltaic cu 340 de locuri de parcare și baterii de 2,2 MWh: În ce stadiu este proiectul

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat publicul interesat că Primăria Municipiului Sebeș a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Parc fotovoltaic Sebeș“, propus pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 59.

Ce se propune

Investiția combină parcarea cu producția și stocarea de energie. Pe un teren de 41.113 mp, aflat în domeniul privat al municipiului, proiectul ocupă 12.000 mp și prevede:

*340 de locuri de parcare, organizate în opt grupuri și acoperite de structuri metalice de tip carport;

*1.800 de module fotovoltaice de câte 590 Wp, amplasate deasupra parcărilor, cu o putere totală de 1.062 kWp;

*10 invertoare de câte 100 kW;

*un sistem de stocare LiFePO4 (litiu-fier-fosfat) de 2.200 kWh, într-un container lângă accesul dinspre DN1;

*instalațiile electrice, monitorizarea și contorizarea separată a energiei produse.

Energia va fi folosită cu prioritate pentru consumul municipiului și pentru încărcarea bateriilor. Surplusul livrat în rețea va fi limitat la maximum 400 kW. Structurile și echipamentele permanente vor respecta o retragere de minimum 10 m față de limitele proprietății.

Valoarea investiției și termenul de finalizare

Studiul de fezabilitate estimează o producție de aproximativ 1.256 MWh pe an. Aceasta reprezintă circa 61% din consumul anual de referință de 2.062 MWh. Reducerea estimată a emisiilor este de 739 de tone echivalent CO₂ pe an.

Valoarea investiției este de 10.376.500,42 lei fără TVA, iar execuția este prevăzută pentru 12 luni.

Terenul propus ca amplasament este în intravilan, în zona construcțiilor industriale (UTR 4 – I), conform certificatului de urbanism nr. 231/24.06.2026. Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice sau ale naturii și nici în zonele lor de protecție.

În documentație se indică, de asemenea, că proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind ariile naturale protejate și nici sub art. 48 și 54 din Legea apelor.

foto interior – amplasamentul propus pentru Parcul fotovoltaic de la Sebeș

foto reprezentativă: arhivă

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