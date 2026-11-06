Foto | „Camarazi pe tabla de șah” 2026 la Alba Iulia: Competiție din sportul minții dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații

„Camarazi pe tabla de șah” 2026 la Alba Iulia: Competiție din sportul minții dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații

Strategie, fair-play și spirit de echipă – acestea au fost coordonatele celei de-a doua ediții a turneului „Camarazi pe tabla de șah”, organizat de AMVVD Alba, în parteneriat cu Academia de Șah „Mihnea Costachi”, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.

„Astăzi (n.a. vineri, 6 noiembrie 2026, la sediul AMVVD Alba, șahul a devenit mai mult decât un sport al minții: a fost un prilej de întâlnire între camarazi, generații și oameni uniți de aceleași valori – respectul, solidaritatea și fair-play-ul.

Un rol esențial în reușita evenimentului l-a avut Academia de Șah „Mihnea Costachi”, partenerul nostru în organizarea competiției. Prin implicare, profesionalism și sprijin de specialitate, Academia a asigurat cadrul necesar unei întreceri desfășurate în cele mai bune condiții, în care inteligența, strategia și respectul reciproc au fost la ele acasă.

Adresăm mulțumiri speciale maestrului internațional Mihnea Costachi pentru deschidere, disponibilitate și susținerea acordată acestui proiect. Ne dorim ca parteneriatul nostru să continue și să devină o frumoasă tradiție, prin care să îmbinăm valorile sportului minții cu spiritul de camaraderie și respectul față de veteranii Teatrelor de Operații.

Evenimentul a avut o semnificație aparte și prin participarea camarazilor de la AMVVD Bistrița, care au răspuns invitației noastre cu o echipă deosebită, condusă de președintele sucursalei, domnul Nicolae PĂTAINEA. Prezența lor a reprezentat o dovadă frumoasă de solidaritate, prietenie și unitate, demonstrând că legăturile de camaraderie depășesc orice distanță geografică.

Ne-am bucurat, de asemenea, de participarea unei echipe de elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. Tinerii au adus în competiție entuziasm, ambiție și dorința de afirmare. Întâlnirea dintre veterani și viitoarele generații de militari a conferit turneului o valoare simbolică deosebită, demonstrând că respectul, disciplina și spiritul de echipă sunt valori care se transmit mai departe.

CLASAMENTUL EDIȚIEI A II-A

Locul I – Sandu SICRA, I.J. Jandarmi Alba

Locul II – Claudiu SABĂU, AMVVD Bistrița

Locul III – Alexandru SIMION, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”

Toți participanții au fost recompensați cu diplome, iar ocupanții podiumului au primit medalii, trofee și diplome, în semn de apreciere pentru rezultatele obținute și implicarea în competiție.

Festivitatea de premiere s-a bucurat de prezența domnului lt. col. Adrian POPA, înlocuitor la comanda Batalionului 136 Geniu „Apulum”, și a maestrului internațional Mihnea Costachi, cărora le mulțumim pentru onoarea de a fi alături de noi și pentru susținerea acordată.

Mulțumim Academiei de Șah „Mihnea Costachi” pentru parteneriatul valoros și implicarea deosebită, camarazilor de la AMVVD Bistrița pentru prietenie și solidaritate, precum și elevilor și reprezentanților Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” pentru participare și entuziasm.

Felicitări tuturor participanților și, în mod special, câștigătorilor!

Cea de-a doua ediție a turneului „Camarazi pe tabla de șah” a demonstrat că adevărata victorie nu se măsoară doar în puncte și clasamente. Dincolo de mutările de pe tablă, au contat întâlnirea dintre generații, respectul reciproc și bucuria de a fi împreună.

Atunci când instituții, organizații și oameni de bună-credință își unesc eforturile, se construiesc parteneriate durabile, se consolidează prietenii și se duc mai departe valorile care ne definesc.

Pe tabla de șah, fiecare mutare contează. În viață, camaraderia ne ține uniți!

AMVVD Alba – Împreună pentru camarazi, împreună pentru memoria și respectul militarilor veterani din Teatrele de Operații!”, au transmis reprezentanții AMVVD Alba.

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