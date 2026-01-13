CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunire | „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe

CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunirea divizionarei terțe. „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe

Liderul CSM Unirea Alba Iulia a început pregătirile sub comanda lui Dragoș Militaru, noul antrenor principal, care se bazează pe un staff tehnic modificat în proporție covârșitoare, mai continuând doar secundul Mircea Oprea.

A plecat I. Tănase, a venit Mihaiu, iar 4 tineri jucători sunt testați în această săptămână

Prima ședință de pregătire a liderului Seriei 7 din Liga 3, desfășurată la Micești, a reunit un efectiv format din 28 de jucători, singura noutate fiind, până în prezent, Mihaiu (ex-CSM Slatina). A început alergările și Indrei, jucătorul de bandă absent în prima a campionatului, din pricina unei accidentări grave.

În privința staff-ului tehnic, cu excepția lui Mircea Oprea – care va rămâne în continuare secund, sunt doar noutăți, după cum urmează: Dragoș Militaru – principal, marocanul Moundir Moussaddak (cu care Militaru a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște) – antrenor secund, George Aldea (AFC Micești și LPS Sebeș) – preparator fizic, Vasile Șleam (fost la Minaur Baia Mare, a lucrat cu Militaru la Unirea Dej) – antrenor cu portarii. În schimb, Marcel Rusu, Ionuț Grozav și Petre Clep, foști secunzi în mandatul lui Pelici, nu mai fac parte din conducerea tehnică a echipei de seniori

„Mă bucur că am început și că i-am văzut pe băieți cu chef de antrenament. I-am felicitat pentru parcursul din prima parte a sezonului, însă trebuie să fim echilibrați și conștienți că suntem doar la jumătatea drumului. Urmează o perioadă de șapte săptămâni până la primul meci oficial, timp în care îmi doresc să aducem cât mai multă calitate în tot ceea ce lucrăm, să stabilim principii clare și să continuăm să dezvoltăm fiecare jucător, astfel încât să devină o versiune mai bună a lui. Sunt de părere că întotdeauna există loc de mai bine, iar noi trebuie să identificăm cele mai bune metode pentru a reuși acest lucru. Vreau să luăm lucrurile pas cu pas și să ne bucurăm de fiecare moment petrecut împreună„, a transmis antrenorul Dragoș Militaru pentru canalul oficial de comunicare al formației din Cetatea Marii Uniri.De asemenea, în această săptămână, sunt în probe tinerii David Berar (n. 2008) – fundaș dreapta UTA Arad Under 17, Răzvan Moldovan (2007) – fundaș dreapta, Ripensia Timișoara, David Dascălu (2007) – mijlocaș, Ripensia Timișoara, Răzvan Forgaci (2007) – atacant, Avântul Reghin.

A fost învoit Fetița și s-a produs o primă plecare, a mijlocașului Ionuț Tănase, care și-a reziliat contractul. Tănase (28 de ani) a venit în urmă cu un an și jumătate la Alba Iulia, în vara anului 2024, la sugestia lui Alexandru Pelici, fostul principal al Unirii, și a marcat un gol în prima parte a campionatului.

