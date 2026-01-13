CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunire | „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe
CSM Unirea Alba Iulia: impresiile antrenorului Dragoș Militaru la reunirea divizionarei terțe. „Alb-negrii” au 4 tineri jucători în probe
Liderul CSM Unirea Alba Iulia a început pregătirile sub comanda lui Dragoș Militaru, noul antrenor principal, care se bazează pe un staff tehnic modificat în proporție covârșitoare, mai continuând doar secundul Mircea Oprea.
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2, sub comanda lui Dragoș Militaru | Mihaiu, singura noutate, a plecat I. Tănase
A plecat I. Tănase, a venit Mihaiu, iar 4 tineri jucători sunt testați în această săptămână
Prima ședință de pregătire a liderului Seriei 7 din Liga 3, desfășurată la Micești, a reunit un efectiv format din 28 de jucători, singura noutate fiind, până în prezent, Mihaiu (ex-CSM Slatina). A început alergările și Indrei, jucătorul de bandă absent în prima a campionatului, din pricina unei accidentări grave.
În privința staff-ului tehnic, cu excepția lui Mircea Oprea – care va rămâne în continuare secund, sunt doar noutăți, după cum urmează: Dragoș Militaru – principal, marocanul Moundir Moussaddak (cu care Militaru a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște) – antrenor secund, George Aldea (AFC Micești și LPS Sebeș) – preparator fizic, Vasile Șleam (fost la Minaur Baia Mare, a lucrat cu Militaru la Unirea Dej) – antrenor cu portarii. În schimb, Marcel Rusu, Ionuț Grozav și Petre Clep, foști secunzi în mandatul lui Pelici, nu mai fac parte din conducerea tehnică a echipei de seniori
A fost învoit Fetița și s-a produs o primă plecare, a mijlocașului Ionuț Tănase, care și-a reziliat contractul. Tănase (28 de ani) a venit în urmă cu un an și jumătate la Alba Iulia, în vara anului 2024, la sugestia lui Alexandru Pelici, fostul principal al Unirii, și a marcat un gol în prima parte a campionatului.
Foto: Lucian DANCIU
