FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2, sub comanda lui Dragoș Militaru | Mihaiu, singura noutate, a plecat I. Tănase
CSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2. Primul antrenament al „alb-negrilor” sub comanda lui Dragoș Militaru, noul antrenor principal
CCSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2, sub comanda lui Dragoș Militaru. Mihaiu, singura noutate, a plecat I. Tănase, iar Indrei a reluat antrenamentele
Citește și: Andreas Mihaiu, prima achiziție a CSM Unirea Alba Iulia: „Obiectiv clar, promovarea în Liga 2″
Prima ședință de pregătire, desfășurată la Micești, a reunit un efectiv format din 28 de jucători, singura noutate fiind, până în prezent, Mihaiu (ex-CSM Slatina). A început alergările și Indrei, jucătorul de bandă absent în prima a campionatului, din pricina unei accidentări grave.
A fost învoit Fetița și s-a produs o primă plecare, a mijlocașului Ionuț Tănase, care și-a reziliat contractul. Tănase (28 de ani) a venit în urmă cu un an și jumătate la Alba Iulia, în vara anului 2024, la sugesita lui Alexandru Pelici, fostul principal al Unirii, și a marcat un gol în prima parte a campionatului.
Lotul prezent: *portari: Roman, B. Ștefan, Herlea (toți jucători underi); *fundași: Szijj, Ardei, Balaur, Vomir, Giosu, Ondreykovicz (under), M. Jurj (under); *mijlocași: Pîntea, Al. Pop, Mihaiu (CSM Slatina), Giurgiu, Jorza, Gavrilă, Banu, Ardeiu (under), R. Stanciu (under), Lambru (under), Butnariu (under), V. Borcea; *atacanți: Golda, Banyoi, Blănaru, Glonț (under), Cîșlariu (under)
În privința staff-ului tehnic, cu excepția lui Mircea Oprea – care va rămâne în continuare secund, sunt doar noutăți, după cum urmează: Dragoș Militaru – principal, marocanul Moundir Moussaddak (cu care Militaru a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște) – antrenor secund, George Aldea (AFC Micești și LPS Sebeș) – preparator fizic, Vasile Șleam (fost la Minaur Baia Mare, a lucrat cu Militaru la Unirea Dej) – antrenor cu portarii.
În schimb, Marcel Rusu, Ionuț Grozav și Petre Clep, foști secunzi în mandatul lui Pelici, nu mai fac parte din conducerea tehnică a echipei de seniori
În perioada precompetițională sunt prevăzute două cantonamente centralizate, unul la domiciliu, în perioada 12 ianuarie-2 februarie, și un altul extern, în Antalya (Turcia), timp de 11 zile (3-13 februarie), răstimp în care se vor disputa și 3 partide amicale. Adversarii din Antalya sunt SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9) – vineri, 6 februarie; FC Neftchi Kochkor-Ata (Kârgâzstan, Premier League, locul 9) – marți, 10 februarie și Brabrand FC (Danemarca, Divizia a II-a, locul 9) – joi, 12 februarie
Foto: Lucian DANCIU
