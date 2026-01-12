Sport

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2, sub comanda lui Dragoș Militaru | Mihaiu, singura noutate, a plecat I. Tănase

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2. Primul antrenament al „alb-negrilor” sub comanda lui Dragoș Militaru, noul antrenor principal

CCSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2, sub comanda lui Dragoș Militaru. Mihaiu, singura noutate, a plecat I. Tănase, iar Indrei a reluat antrenamentele

Citește și: Andreas Mihaiu, prima achiziție a CSM Unirea Alba Iulia: „Obiectiv clar, promovarea în Liga 2″

Prima ședință de pregătire, desfășurată la Micești, a reunit un efectiv format din 28 de jucători, singura noutate fiind, până în prezent, Mihaiu (ex-CSM Slatina). A început alergările și Indrei, jucătorul de bandă absent în prima a campionatului, din pricina unei accidentări grave.

A fost învoit Fetița și s-a produs o primă plecare, a mijlocașului Ionuț Tănase, care și-a reziliat contractul. Tănase (28 de ani) a venit în urmă cu un an și jumătate la Alba Iulia, în vara anului 2024, la sugesita lui Alexandru Pelici, fostul principal al Unirii, și a marcat un gol în prima parte a campionatului.

Lotul prezent: *portari: Roman, B. Ștefan, Herlea (toți jucători underi); *fundași: Szijj, Ardei, Balaur, Vomir, Giosu, Ondreykovicz (under), M. Jurj (under); *mijlocași: Pîntea, Al. Pop, Mihaiu (CSM Slatina), Giurgiu, Jorza, Gavrilă, Banu, Ardeiu (under), R. Stanciu (under), Lambru (under), Butnariu (under), V. Borcea; *atacanți: Golda, Banyoi, Blănaru, Glonț (under), Cîșlariu (under)

În privința staff-ului tehnic, cu excepția lui Mircea Oprea – care va rămâne în continuare secund, sunt doar noutăți, după cum urmează: Dragoș Militaru – principal, marocanul Moundir Moussaddak (cu care Militaru a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște) – antrenor secund, George Aldea (AFC Micești și LPS Sebeș) – preparator fizic, Vasile Șleam (fost la Minaur Baia Mare, a lucrat cu Militaru la Unirea Dej) – antrenor cu portarii.

În schimb, Marcel Rusu, Ionuț Grozav și Petre Clep, foști secunzi în mandatul lui Pelici, nu mai fac parte din conducerea tehnică a echipei de seniori

În perioada precompetițională sunt prevăzute două cantonamente centralizate, unul la domiciliu, în perioada 12 ianuarie-2 februarie, și un altul extern, în Antalya (Turcia), timp de 11 zile (3-13 februarie), răstimp în care se vor disputa și 3 partide amicale. Adversarii din Antalya sunt SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9) – vineri, 6 februarie; FC Neftchi Kochkor-Ata (Kârgâzstan, Premier League, locul 9) – marți, 10 februarie și Brabrand FC (Danemarca, Divizia a II-a, locul 9) – joi, 12 februarie

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: CSU Alba Iulia, reunire cu 24 de jucători | Deocamdată, nicio noutate în efectivul universitarilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Divizionara terță CS Universitar Alba Iulia a avut reunirea lotului, la primul antrenament din 2026 participând 24 de jucători. Prima ședință de pregătire s-a desfășurat în sală, antrenament urmat de o serie de alergări pe Stadionul „Cetate” „Deocamdată suntem cu același efectiv. Sunt discuții cu jucători tineri, pentru care trebuie rezolvată și situația școlară. Este […]

Citește mai mult

Sport

Cioară (Industria Galda), golgheterul SuperLigii Alba, după turul ediției 2025/2026 | Lupșan și Voic (Viitorul Sântimbru), pe podiumul marcatorilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Cioară (Industria Galda), golgheterul SuperLigii Alba, după turul ediției 2025/2026 | Lupșan și Voic (Viitorul Sântimbru), pe podiumul marcatorilor în campionatul organizat de AJF Alba Alexandru Cioară (Industria Galda de Jos) este golgheterul SuperLigii Alba după încheierea turului celui de-al patrulea eșalon fotbalistic. Vârful „galben-albaștrilor” a marcat 26 de goluri, dublu comparativ cu următorii realizatori, […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Medalii pentru cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, la Campionatele Naționale de Ciclocros 2026 | Attila Malnasi și Miruna Măda – vicecampioni naționali, Radu Măda – medalie de bronz

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Medalii pentru cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, la Campionatele Naționale de Ciclocros 2026 | Attila Malnasi și Miruna Măda – vicecampioni naționali, Radu Măda – medalie de bronz, la prima competiție a anului Medalii cucerite de cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia la Campionatele Naționale de Ciclocros 2026, prima competiție a anului, […]

Citește mai mult