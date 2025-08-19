CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, în Cupa României, pe Stadionul „Cetate”, miercuri, 27 august 2025, de la ora 17.30

CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, pe Stadionul „Cetate”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia va întâlni prim-divizionara FC Botoșani în play-off-ul Cupei României la fotbal.

Meciul eliminatoriu se va disputa pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, miercuri, 27 august 2025, de la ora 17.30.

Uniriștii încearcă a doua calificare consecutivă în grupele Cupei României, după ce în ediția trecută a competiției nu doar că și-au îndeplinit acdest deziderat, ci au ajuns chiar până în faza sferturilor de finală.

FC Botoșani este în acest moment pe loc de play-off în Superliga, ocupând poziția a 6-a în clasament, cu un total de 9 puncte.

Formația din nordul Moldovei va avea două meciuri consecutive pe teren propriu în Superliga, cu Fk Csikszereda și Universitatea Craiova, între acestea intercalându-se deplasarea la Alba Iulia pentru jocul din Cupa României.

