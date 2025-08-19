CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României | „Alb-negrii”, adversar din Superligă
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia va întâlni prim-divizionara FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României
Formația lui Alexandru Pelici este una dintre cele 8 echipe care vor întâlni adversari de pe prima scenă în play-off-ul Cupei României, meciuri programate săptămâna viitoare.
„Se putea și mai bine și spun asta întrucât întâlnim un adversar din Liga 1 care are un start bun de stagiune. Este clar că adversarii sunt favoriți, că plecăm cu șansa a doua, dar ne vom bate pentru calificare”, a spus Alexandru Pelici.
În caz că va fi televizată, întâlnirea se va disputa la Zlatna.
FC Botoșani reprezintă un adversar dificil pentru „alb-negri”, moldovenii clasându-se pe locul 6, cu 9 puncte, ultimul rezultat fiind o remiză externă, cu CFR Cluj. Elevii lui Leo Grozavu au, în Superliga, două partide consecutive în fața fanilor, cu Csikszereda Miercurea Ciuc (sâmbătă, 23 august) și Universitatea Craiova (sâmbătă, 30 august). Comparativ cu sezonul anterior, în 2024, în play-off, albaiulienii au eliminat după loviturile de departajare pe FCU Craiova (proaspăt retrogradată din elită).
Pentru al doilea an consecutiv în play-off-ul Cupei României, după ce a eliminat în două rânduri pe CSC Șelimbăr, CSM Unirea Alba Iulia și-a aflat oponentul din ultima partidă înaintea intrării în grupele competiției „KO”, printre posibili adversari fiind echipe de pe prima scenă precum Petrolul Ploiești, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, FC Argeș, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, Metaloglobus sau Unirea Slobozia
Citește și: Farul Constanța – CSM Unirea Alba Iulia, partidă pentru istorie! După 21 de ani, „alb-negrii”, din nou în sferturile de finală ale Cupei României
Meciurile sunt programate în 26, 27 și 28 august, în funcție de televizări.
Partidele sunt:
Corvinul Hunedoara – Farul Constanța,
FC Voluntari – Csikszereda Miercurea Ciuc,
Politehnica Iași – Petrolul Ploiești,
Steaua București – UTA Arad,
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani,
AFC Câmpulung Muscel – Metaloglobus
Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
Agricola Borcea – CFC Argeș
CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
Sporting Liești – CS Afumați
Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Conform Federației Române de Fotbal, astăzi, cu începere de la ora 12.00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României Betano, ediția 2025-2026,
În această fază a competiției vor evolua:
*21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;
*3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Steaua București;
*4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: Petrolul Ploiești, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;
*două echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;
*două câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia
Cele 8 echipe din prima ligă (ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, CFC Argeș, AFK Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri).
