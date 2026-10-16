Video | CSM Unirea Alba Iulia, victorie mare la Deva: Ayeni și Giurgiu, marcatori pentru lider
CSM Unirea Alba Iulia, victorie mare la Deva: Ayeni și Giurgiu, marcatori pentru lider
CSM Unirea Alba Iulia a obținut vineri, 16 octombrie 2026, o victorie mare la Deva, în etapa a noua din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. În urma acestui rezultat uniriștii albaiulieni își consolidează poziția de lider.
Uniriștii s-au impus cu 2-1 (1-0). Golurile victoriei au fost înscrise de Ayeni (45) și Giurgiu (50). Pentru gazde a punctat Herci (55).
Prima mare ocazie a meciului a aparținut uniriștilor și s-a consemnat în minutul 5. Covaci a centrat din banda stângă, a reluat Ayeni cu capul, însă portarul Roman a intervenit extraordinar și a respins mingea cu un reflex de excepție. În replică, în minutul 37, portarul Cutean a respins senzațional mingea șutată de Doboș, cornerul care a rezultat după prima oportunitate serioasă a gazdelor rămânând fără efecte pe tabelă.
Tabela a fost deblocată în minutul 45, când Ayeni a fructificat o nouă centrare foarte bună a lui Covaci, profitând și de indecizia fostului goalkeeper unirist Roman.
La 5 minute după pauză, eurogolul lui Alex Giurgiu (șut puternic de la aproximativ 20 de metri, la colțul lung) a mărit avantajul „alb-negrilor”.
În minutul 55 gazdele au redus din diferență, prin Herci.
Alex Giurgiu putea mări din nou diferența oaspeților la două goluri, din lovitură liberă (78).
Partea mai puțin plină a paharului este că uniriștii au primit gol după patru meciuri în care au avut poarta ferecată.
Fază extrem de tensionată în minutul 87, când albaiulianul Andrei Roșu a fost sancționat cu cartonaș galben după un gest nesportiv. Uniriștii au cerut cartonaș roșu pentru jucătorul Devei.
Succesul de la Deva a reprezentat a cincea victorie consecutivă în campionat a Unirii Alba Iulia.
CSM Deva: D. Roman – Kelemen, Gyorfi, Negrilă, Doboș / cpt., Goly (53, Bacrău), Chițimia (89, Roz), Toma (69, June), Juhos, Herci, Roșu. Rezerve neutilizate: Raț – Dr. Popa, Ciucurescu, Juncan, Lechințan, Clemeniuc. Antrenor principal Ciprian Luca
CSM Unirea Alba Iulia: Cutean – Ghazoini, Niakate, Manea, Giurgiu / cpt., Chindriș (57, Prejmerean), Vaida (90, Salka), Chiorean (76, Cordeiro), Donca (46, Tonini), Covaci, Ayeni. Rezerve neutilizate: Fufezan – Anton, Amidu, Mbombo, Silvășan. Antrenor principal Cristian Pustai.
Arbitri R. Frățilă, Șt. Negulescu, Al. Birbic; rezervă Fl. Lac (toți Sibiu). Observatori Căt. Botaș, D. Micșa (ambii Timiș)
sursa foto: CSM Unirea Alba Iulia
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