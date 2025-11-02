Campioana CSM Unirea Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR la rugby feminin în 7 junioare | La senioare, locul secund pentru formația uniristă, la turneul de la Oarda de Jos

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat pentru al doilea an consecutiv Cupa AIR la rugby feminin în 7, trofeu venit la o săptămână după cucerirea, în premieră, a titlului național la această categorie.

CSM Unirea Alba Iulia a devenit campioană și a câștigat Cupa AIR, ambele trofee fiind decernate la Alba Iulia.

La Oarda de Jos s-a disputat competiția care a tras cortina peste stagiunea competițională, Cupa României, respectiv Cupa AIR la rugby 7s feminin, senioare și junioare U16 și U18.

La finalul meciurilor, podiumul a arătat astfel:

*Cupa României senioare: 1. Politehnica Iași, 2. CSM Unirea Alba Iulia, 3. CS Agronomia (s-a jucat în sistem turneu); *cupa AIR Under 18: 1. CSM Unirea Alba Iulia, 2, Politehnica Iași, 3. RC Cristian (cu semifinale și finală); *Cupa României Under 16: 1. U Leii Câmpia Turzii, 2. CS Politehnica Iași, 3. CSM Pașcani

Sâmbătă, 1 noiembrie, la Oarda (județul Alba), s-a disputat ultima competiție din sezonul 2025 din rugby-ul românesc. Astfel, senioarele și junioarele U16 au jucat pentru Cupa României, iar junioarele U18 pentru Cupa AIR, trofeu ce poartă numele Asociației Internaționalilor de Rugby România, cea care îl și decernează. Este prima dată când la junioare în cadrul Cupei au loc meicuri la două categorii diferite de vârstă.

Echipele participante: *Cupa României, Senioare: CS Poli Iasi, CS Agronomia, CSM Unirea Alba Iulia, CSU Cluj; *Cupa AIR, Junioare U18: CSM Unirea Alba Iulia, CS Poli Iași, RC Cristian, CS Agronomia; *Cupa României, Junioare U16: CS Poli Iași, CSM Pașcani, U Leii Câmpia Turzii

Informații, foto: Rugby Romania

