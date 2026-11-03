Turismul din Alba, codaș în Regiunea Centru și în august 2026: Doar 28,7% grad de utilizare a locurilor de cazare. Date oficiale

În august 2026, structurile de cazare din județul Alba (cu cel puțin 10 locuri) au găzduit 41.877 de turiști, cu 18,2% mai mulți decât în iulie, dar cu 193 mai puțini ( 0,5%) decât în august 2025. Evoluția lunară a fost peste cea a Regiunii Centru (+14,7%), însă comparația anuală arată o diferență: regiunea a avansat cu 3,6% (+13.908 sosiri), iar Alba a rămas aproape de nivelul de anul trecut.

În luna august 2026 în județul Alba s-a înregistrat o scăere faţă de luna corespunzătoare din anul 2025

În luna august 2026 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 41877 turiști (reprezentând 1,8% din numărul turiștilor înregistrați la nivel național, 2268927 turiști), înregistrându-se creștere cu 6462 persoane (+18,2%) faţă de luna anterioară și scădere cu 193 persoane (-0,5%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2025. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri (39,1%), pensiuni agroturistice (23,8%), apartamente și camere de închiriat (15,6%) și pensiuni turistice (7,8%).

Și numărul de înnoptări a scăzut

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în august 2026 a fost de 76947, mai mult cu 9686 înnoptări (+14,5%) faţă de luna anterioară și mai puțin cu 1339 înnoptări (-1,7%) faţă de luna august 2025. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,84 zile, mai mică decât cea înregistrată în august 2025 (1,85 zile).

În august 2026, turiştii români deţin o pondere de 81,4% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (34080 persoane), iar turiştii străini (7797 persoane), reprezintă 18,6% din total.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna august 2026 a fost de 28,7%, mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară (25,3%) și mai mic decât indicele înregistrat în luna corespunzătoare din anul anterior (30,5%), pe ţară înregistrându-se un indice de 45,2%.

Durata medie a sejurului: 1,80 zile, față de 1,79 zile înregistrată în aceeași perioadă din anul 2025.

În perioada 1.01-31.08.2026 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

au fost cazaţi 182990 turişti, înregistrându-se o scădere cu 0,9% faţă de perioada similară din 2025 (184591 turiști);

turiştii români deţin o pondere de 83,1% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (152117 persoane), iar turiştii străini (30873 persoane) reprezintă 16,9%, în creștere față de perioada corespunzătoare din anul anterior (+2041 turiști);

– numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 328581, mai puțin cu 0,5% faţă de perioada similară din anul anul 2025 când s-au înregistrat 330295 înnoptări;

– durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare a fost de 1,80 zile, față de 1,79 zile înregistrată în aceeași perioadă din anul 2025.

Turismul în Regiunea Centru în luna august 2026

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2026, în Regiunea Centru, a fost de 399912 (17,6% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o creștere cu 14,7% faţă de luna anterioară. În luna august 2026, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o creștere cu 13908 persoane (+3,6%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (154283), reprezentând 28,9% din totalul regional, iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna (21086), reprezentând 4% din totalul regional.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna august 2026 de 35,3% pe total structuri de cazare turistică, peste nivelul înregistrat în luna iulie 2025 (30,8%) și sub indicele calculat la nivel național (45,2%). Județul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (50,9%), fiind urmat de județele Mureș (42,3%), Sibiu (39,1%), Brașov (33,4%), Alba (28,7%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Harghita (23,9%).

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