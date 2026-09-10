Foto | Generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, originar din Alba Iulia, decorat de Forțele Armate Portugheze: „Leadership ferm și determinat”
Generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, originar din Alba Iulia, decorat de Forțele Armate Portugheze: „Leadership ferm și determinat”
În cadrul ceremoniei militare desfășurate joi, 10 septembrie 2026, la Târgu Mureș, generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, i-a fost conferită Medalia Crucea „Sfântul Gheorghe”, clasa I, una dintre distincțiile militare de nivel înalt acordate de Forțele Armate Portugheze.
Distincția i-a fost acordată pentru înalta competență profesională, performanța deosebită și calitățile personale și militare demonstrate în îndeplinirea funcției de comandant al Misiunii Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană (EUTM-RCA) în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025.
În motivarea acordării medaliei sunt evidențiate, totodată, leadershipul ferm și determinat, contribuția la procesul de redeschidere a Școlilor de Ofițeri și Subofițeri, coordonarea activităților într-un context operațional complex, precum și implicarea în consolidarea securității și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a misiunii.
De asemenea, sunt apreciate experiența internațională și cunoașterea aprofundată a teatrului de operații, precum și contribuția generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros la dezvoltarea cooperării și dialogului între militarii de diferite naționalități, în cadrul unei colaborări excelente cu militarii portughezi.
Decorația i-a fost înmânată de general-locotenent Luís Manuel Nunes Serôdio, comandantul operațional adjunct al Forțelor Armate Portugheze, în semn de recunoaștere a meritelor și contribuției generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros la îndeplinirea cu succes a misiunii EUTM-RCA.
Un moment care confirmă, încă o dată, valoarea cooperării militare dintre România și Portugalia și profesionalismul militarilor români în misiunile internaționale.
text & foto: Manuel Lazăr / Divizia 4 Infanterie „Gemina”
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