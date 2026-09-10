Curier Județean

Incendiu în Poșaga: Focul a cuprins vegetație uscată și litieră de pădure

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Incendiu în Poșaga: Focul a cuprins vegetație uscată și litieră de pădure

Un incendiu s-a produs în seara zilei de joi, 10 septembrie 2026, în localitatea Poșaga.

Focul a cuprins litieră de pădure.

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată și litieră de pădure în localitatea Poșaga.

Forțe alocate:1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Poșaga”, a transmis ISU Alba la ora 20.47.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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