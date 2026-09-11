Video știrea ta | Fără limite: TIR încărcat până la refuz cu lemne, surprins pe drumul dintre Sebeș și Alba Iulia
Fără limite: TIR încărcat până la refuz cu lemne, surprins pe drumul dintre Sebeș și Alba Iulia
Un TIR încărcat cu lemne până la refuz a fost filmat de un cititor al ziarulunirea.ro, vineri, 11 septembrie 2026, pe un drum din județul Alba.
Mai exact, TIR-ul a fost surprins în această dimineață pe DN1, pe direcția Sebeș – Alba Iulia. În filmare se poate observa cum remorca autovehiculului este încărcată până la refuz cu lemne, iar o parte dintre acestea s-au deplasat spre dreapta, dând impresia că sunt la un pas să cadă și să se împrăștie pe carosabil.
Potrivit cititorului, TIR-ul s-a oprit în zona Izvorului lui Homoșteanu. Mai mult decât atât, în filmare se poate observa cum șoferul autoturismului aflat în spatele TIR-ului conduce cu atenție sporită, frânând în repetate rânduri și păstrând distanța față de acesta.
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