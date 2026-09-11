11 septembrie 2026 | Ziua Crucii, omagiată pe Vârful Caraiman: Militari și salvatori montani vor urca la Crucea Eroilor
Ziua Crucii, omagiată pe Vârful Caraiman: Militari și salvatori montani vor urca la Crucea Eroilor
Ziua Crucii va fi marcată vineri, 11 septembrie 2026, pe Vârful Caraiman, printr-un moment solemn dedicat memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, militari, veterani, reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, salvatori montani și voluntari vor participa la o ascensiune simbolică spre Crucea Eroilor. Gestul este menit să exprime recunoștința față de cei care și-au jertfit viața pentru țară, respectul pentru istorie și responsabilitatea față de generațiile viitoare.
Ascensiunea a început la ora 08:00, de la Cabana Piatra Arsă, participanții urmând să urce împreună către monumentul aflat pe Vârful Caraiman.
Ridicată la o altitudine de peste 2.200 de metri, Crucea Eroilor de pe Caraiman reprezintă unul dintre cele mai importante monumente dedicate eroilor români și un simbol al jertfei și memoriei naționale.
Monumentul a fost reabilitat și pus în valoare în perioada 2016–2020, în contextul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri. Lucrările au fost realizate prin proiectul „Crucea Caraiman”, implementat de Ministerul Apărării Naționale, prin Secretariatul General, cu sprijinul de specialitate al Direcției Domenii și Infrastructuri și cu finanțare din fonduri europene.
Evenimentul de pe Caraiman se înscrie într-un demers de păstrare și transmitere a memoriei eroilor români și a valorilor istorice către generațiile viitoare.
sursa: Agerpres
foto: arhivă
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