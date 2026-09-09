Vânzoleală mare în loturile conjudețenelor din eșalonul terț pentru ediția 2026/2027! CSM Unirea Alba Iulia, 7 plecări la celelalte formații din Alba! 10 jucători au schimbat taberele în această perioadă de mercato

Despre achizițiile realizate în această perioadă de „mercato” (până în 7 septembrie) de cele 4 echipe din Alba, v-am realizat într-un articol recent, fiind vorba despre un total de 65 de transferuri, cele mai multe CSM Unirea Alba Iulia – 23, urmată de CIL Blaj – cu 18, CS Universitar Alba Iulia – 13 și Metalurgistul Cugir – 11. În cele ce urmează vă prezentăm și plecările, raportate la transfermarkt.de, înregistrându-se 60 de plecări.

Firesc, tot gruparea din Cetatea Marii Uniri, pretendentă la promovarea în Liga 2, înregistrează cele mai multe plecări: 24 la număr! Urmează, în top: CSU Alba Iulia – cu 14 plecări, CIL Blaj, cu 12 și Metalurgistul Cugir – cu 10 („roș-albaștrii” fiind echipa cu cele mai puține permutări în efectiv în această vară)

*10 jucători au schimbat taberele în această vară!

Sunt și cazuri care au schimbat tricoul unei conjudețene cu al alteia, exemple fiind Herlea, Butnariu, Balaur (toți trei de la CSM Unirea Alba Iulia la Metalurgistul Cugir), R. Pîntea, Blănaru, Câșlariu (de la CSM Unirea Alba Iulia la CIL Blaj), Sebaș (CSU Alba Iulia, la Metalurgistul), R. Stanciu CSM Unirea, la CSU Alba Iulia), R. Popa (de la CIL Blaj, la CSU Alba Iulia), Gâțan (de la CSU Alba Iulia la CIL Blaj, via Viitorul Cluj)

CSM Unirea Alba Iulia: Ducan (Rapid), B. Ștefan (FC Voluntari, revenire după împrumut), Roman (CSM Deva), Herlea (Metalurgistul Cugir), Balaur (Metalurgistul Cugir), Ardei (CSM Olimpia Satu Mare), Giosu (Unirea Sântana), Jorza (Olimpia Satu Mare), Butnariu (Metalurgistul Cugir, împrumut), R. Stanciu (CSU Alba Iulia, împrumut), Fetița (Performanța Ighiu), Golda (Olimpia Satu Mare), Ardeiu (Olimpia Satu Mare, împrumut), Borcea (Progresul Mogoșoaia), Mihaiu (CSM Slatina), Banyoi (Lotus Felix), C. Miclăuș (CFR Cluj, revenire), Lambru („U” Cluj, revenire, acum la SCM Zalău), Banu (Aerostar Bacău), Gavrilă (Corona Brașov), Szijj (Nera Bogodinți), Blănaru (CIL Blaj), R. Pîntea (CIL Blaj), Câșlariu (CIL Blaj).

Metalurgistul Cugir: Berța (Inter Sibiu), Perjeriu (la muncă, în Germania), Vitinha (retras, antrenor secund), Sanchez (?), Mihăilă (Jiul Petroșani), Petra (fără club), Cunțan (CSM Sebeș), Dobre (Gloria Băneasa), Cristache (Concordia Chiajna), Suciu (?).

CIL Blaj: Ntim (Hermannstadt, revenire, FK Metalac Gornji Milanovac), Bejan (Hermannstadt, revenire, ?), Mensah (Hermannstadt, revenire, ?), Grecu (Hermannstadt, revenire, ACS Bradu), Taifas (Hermannstadt, revenire, Inter Sibiu), C. Cristea (Viitorul Sântimbru), R. Popa (CSU Alba Iulia), Maghiari (CSU Alba Iulia), Cîrstean (fără club), Istrate (fără club), Alves (?, fără club), Csiki (?, fără club)

CS Universitar Alba Iulia: P. Cristea (venit de la Daco-Getica, la Nera Bogodinți), Florea (Sporting Cluj, revenire, Nera Bogodinți), Gâțan (Viitorul Cluj, revenire, CIL Blaj), Sebaș (Metalurgistul Cugir), Bercheșan (Arieșul Mihai Viteazu), Den. Milchiș (Sănătatea Cluj), Barbu (Inter Sibiu), Blagu (Dacia Orăștie), Buzilă (VCG Vințu de Jos), Cârja (Dacia Orăștie), Dumitrescu (Inter Ilfov), Bălan (AXI Arena), Grosu (CSM Sebeș), Maghiari (CSM Sebeș, venit de la CIL Blaj).

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