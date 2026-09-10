Comunicat | Marius Hațegan (PNL Alba): PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir

Marius Hațegan (PNL Alba): PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir

PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir.

După ce i-a înscăunat în fotoliul de director pe Sava și Trifan, amândoi cercetați pentru probleme cu legea, „ciuma roșie” își încearcă din nou norocul și împinge la înaintare un nou șef la conducerea Uzinei Mecanice din Cugir.

Este penibil, este jenant și o dovadă de maxim dispreț la adresa legii să defilezi cu niște inși care s-au remarcat doar prin fapte reprobabile și au arătat dispreț la adresa legii și bunului simț.

La cum îi cunosc pe socialiști, nu m-ar mira ca, în curând, și al treilea lor „ales” să dea nas în nas cu procurorii.

Singura funcție pe care PSD o merită este cea de șef al Ministerului Cutiilor de Pantofi. Locul perfect unde sa își țină șpăgile și interesele personale.

Să vă fie rușine!, vrednici urmași ai lui Ion Iliescu!

(comunicat Marius Hețegan, secretar general PNL Alba)

foto – UM Cugir (arhivă; cu rol ilustrativ)

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