Nereguli financiare și abateri contabile la Primăria Sâncel, identificate de Camera de Conturi Alba: Ce măsuri au fost dispuse

În urma unui audit financiar efectuat la Primăria Comunei Sâncel, Camera de Conturi Alba a emis o „Opinie contrară” asupra situațiilor financiare consolidate la data de 31 decembrie 2025. Potrivit auditorilor, bilanțul contabil nu oferă o imagine fidelă a patrimoniului comunei, din cauza unor erori sistemice de înregistrare, abateri de la cadrul legal și deficiențe în gestionarea fondurilor publice.

Conform raportului, opinia contrară a fost motivată de nepreluarea corectă a valorii activelor:

*Neefectuarea reevaluării: Patrimoniul public și privat al comunei a fost subevaluat cu aproximativ 19,41 milioane lei, deoarece primăria nu a actualizat valoarea terenurilor și clădirilor din anul 2021, încălcând prevederile O.M.F.P. nr. 3471/2008.

*Menținerea necorespunzătoare a investițiilor în curs: În contul 231 au fost menținute lucrări finalizate în valoare de 3,43 milioane lei (modernizare străzi în Sâncel, unde recepția fusese făcută în septembrie 2024), precum și studii de fezabilitate de 295.779,99 lei aferente unor proiecte abandonate între 2017 și 2020.

*Înregistrarea întârziată a angajamentelor: Lucrări de 1,14 milioane lei efectuate în anul 2024 nu au fost incluse în bilanțul din acel an, fiind contabilizate abia în 2025.

Au fost constatate și deficiențe la derularea și decontarea investițiilor:

*Reabilitare Cămin Cultural Sâncel: În cadrul inspecției de teren din mai 2026, auditorii au constatat decontarea sumei de 7.201,45 lei pentru organizare de șantier (împrejmuiri, grupuri sanitare ecologice, barăci), fără ca aceste elemente să fie instalate în teren. Suma a fost returnată în timpul desfășurării auditului.

*Amenajare trotuare și șanțuri în satul Pănade: Contractul din 2018 (în valoare de 581.656,43 lei) a fost executat doar în proporție de 48,73%, lucrările fiind sistate din anul 2022. Primăria nu a executat garanția de bună execuție și nu a calculat penalități de întârziere executantului.

Camera de Conturi Alba a constat și abateri privind cheltuielile de personal și veniturile locale

*Majorări salariale retroactive: Prin Dispoziția nr. 158/2023, s-au acordat măriri salariale retroactive angajaților primăriei pentru perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023 (în valoare de 42.486 lei). Auditorii au stabilit că extinderea prevederilor Legii nr. 103/2023 la personalul de execuție a fost nelegală.

*Depășirea nivelului maxim al veniturilor: Patru salariați angajați în proiecte finanțate din fonduri europene au obținut venituri nete lunare peste indemnizația viceprimarului, depășind limita stabilită de lege.

*Indemnizații pentru Consiliul Local: Calculul indemnizației lunare pentru 7 consilieri nu a ținut cont de participarea efectivă la ședințele de consiliu și comisii, conform M.D.L.P.A. nr. 25/2021.

*Subimpozitarea clădirilor cu destinație mixtă/economică: În urma verificării unui eșantion, s-a constatat că 7 imobile utilizate ca sedii de firmă au fost impozitate la cota aplicabilă locuințelor (0,1%), nefiind colectate veniturile datorate la bugetul local.

Primăriei Comunei Sâncel i s-a transmis obligația de a reevalua patrimoniul, de a recupera sumele plătite necuvenit (împreună cu dobânzile și penalitățile aferente) și de a corecta înregistrările din evidența contabilă. Termenul stabilit pentru stabilirea și aplicarea măsurilor este 30 iulie 2027.

foto: arhivă

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