10 septembrie 2026 | Avarie la apă în Alba Iulia: Ce cartier este afectat și când este estimată reluarea alimentării

Avarie la apă în Alba Iulia: Ce cartier este afectat și când este estimată reluarea alimentării

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat joi, 10 septembrie 2026, în jurul orei 22.00, întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, cartierul Ampoi 3, pe tronsonul cuprins între Transeuro și intersecția cu strada Emil Racoviță, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

„Estimare reluare alimentare cu apă potabilă, cca 3 ore.

Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.

După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul crea”, se manționează într-un comunicat al operatorului regional SC APA CTTA SA.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal