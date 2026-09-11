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VIDEO | Pompierii, paramedicii și voluntarii din județul vecin, gest de respect pentru salvatorii de la 11 septembrie din New York: Au parcurs un traseu echivalent cu 110 etaje, înălțimea celor două Turnuri Gemene

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 minute

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Pompierii, paramedicii și voluntarii din județul vecin, gest de respect pentru salvatorii de la 11 septembrie din New York: Au parcurs un traseu echivalent cu 110 etaje, înălțimea celor două Turnuri Gemene

Pompierii, paramedicii și voluntarii „Salvator din Pasiune” de la ISU Cluj au urcat treptele Cetățuii din Cluj-Napoca, parcurgând un traseu echivalent cu 110 etaje, în memoria celor 343 de pompieri din New York care și-au pierdut viața în timpul intervențiilor de la atentatele din 11 septembrie 2001.

Pompierii, paramedicii și voluntarii „Salvator din Pasiune” de la ISU Cluj au parcurs treptele Cetățuii din Cluj-Napoca, într-un gest de respect pentru salvatorii Departamentului de Pompieri din New York, care, în acele momente, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și ajuta semenii.

Îmbrăcați în costumele de intervenție și purtând portretele pompierilor care nu s-au mai întors acasă, colegii noștri au parcurs un traseu care echivalează cu 110 etaje – înălțimea celor două Turnuri Gemene.

În urmă cu 25 de ani, pompierii americani urcau acele etaje pentru a-i salva pe cei aflați în pericol. Pentru 343 dintre ei, acea intervenție avea să fie ultima misiune.

La mii de kilometri distanță, colegii noștri au urcat pentru ei. Pentru a le onora curajul, sacrificiul și memoria. Pentru a nu uita niciodată oamenii care au intrat în acele clădiri atunci când ceilalți încercau să iasă, se arată într-un comunicat transmis de ISU Cluj.

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