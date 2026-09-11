VIDEO | Pompierii, paramedicii și voluntarii din județul vecin, gest de respect pentru salvatorii de la 11 septembrie din New York: Au parcurs un traseu echivalent cu 110 etaje, înălțimea celor două Turnuri Gemene

Pompierii, paramedicii și voluntarii din județul vecin, gest de respect pentru salvatorii de la 11 septembrie din New York: Au parcurs un traseu echivalent cu 110 etaje, înălțimea celor două Turnuri Gemene

Pompierii, paramedicii și voluntarii „Salvator din Pasiune” de la ISU Cluj au urcat treptele Cetățuii din Cluj-Napoca, parcurgând un traseu echivalent cu 110 etaje, în memoria celor 343 de pompieri din New York care și-au pierdut viața în timpul intervențiilor de la atentatele din 11 septembrie 2001.

Pompierii, paramedicii și voluntarii „Salvator din Pasiune” de la ISU Cluj au parcurs treptele Cetățuii din Cluj-Napoca, într-un gest de respect pentru salvatorii Departamentului de Pompieri din New York, care, în acele momente, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și ajuta semenii.

Îmbrăcați în costumele de intervenție și purtând portretele pompierilor care nu s-au mai întors acasă, colegii noștri au parcurs un traseu care echivalează cu 110 etaje – înălțimea celor două Turnuri Gemene.

În urmă cu 25 de ani, pompierii americani urcau acele etaje pentru a-i salva pe cei aflați în pericol. Pentru 343 dintre ei, acea intervenție avea să fie ultima misiune.

La mii de kilometri distanță, colegii noștri au urcat pentru ei. Pentru a le onora curajul, sacrificiul și memoria. Pentru a nu uita niciodată oamenii care au intrat în acele clădiri atunci când ceilalți încercau să iasă, se arată într-un comunicat transmis de ISU Cluj.

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