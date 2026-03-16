Sport

Dan HENEGAR

Publicat

acum 42 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia atacă derby-ul cu Poli Timișoara cu Golda și Blănaru, vârfurile din Banat, ambii fotbaliști având trecut în „alb-violet”

Liderul CSM Unirea Alba Iulia are parte de un derby extern, cu Poli Timișoara, sâmbătă, 21 martie, pe „Electrica”, în penultima etapă a sezonului regular. La marele meci al primăverii pentru cele două rivale din Seria 7 a eșalonului terț, confruntare care înseamnă enorm în lupta pentru promovarea în Liga 2, două dintre opțiunile ofensive ale „alb-negrilor” sunt vârfurile Denis Golda și Ștefan Blănaru.

Citește și: VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1-2 (1-1)! Dezamăgire pe „Cetate”, bănățenii au dat lovitura în derby!!!

 

Fotbaliști originari din Banat, care și-au legat parte din cariere de echipe ce aveau denumirea de „Poli”, în vremuri confuze ale fotbalului de pe Bega. Cu siguranță va fi o confruntare aparte pentru cei doi atacanți cu trecut în „alb-violet”, asta dincolo de miza imensă a punctelor. „Finala” pentru Liga 2 poate avea printre protagoniști tocmai doi jucători pentru care Timișoara înseamnă mai mult decât o echipă de fotbal, dar din postura de rivali.

*Golda: „Joc acasă, va fi special”

Denis Golda (29 de ani), este golgheterul actualei ediții în Liga 3, cu 17 goluri în 20 de runde. Acesta este originar din Timișoara, a început fotbalul (junioratul) la ACS Poli, ulterior, timp de două sezoane, făcând naveta, împrumut, între ASC Poli și concitadina Ripensia (2017/2019).

Poli înseamnă mult, înseamnă începutul meu în fotbal. Am fost copil de mingi în Champions League, la meciul cu Șahtior Donețk (n.a – cu Dan Alexa, actualul principal al Timișoarei, pe teren, în postura de căpitan!). Am multe amintiri în violet, cu trăirile deosebite la meciuri, alături de fani. Am fost împrumutat la Ripensia, am promovat în Liga 2, m-am întors la Poli și am jucat în ultimul sezon din Liga 1, în retur, în 2017/2018”, a spus Golda. Acesta a fost coechipier la Ripensia cu C. Toma și a mai înscris în poarta grupării bănățene într-un duel din 1995, Ripensia – ACS Poli 3-1.

Joc acasă, o mare parte parte a carierei am petrecut-o acolo, va fi special. Suntem două echipe care ne batem pentru Liga 2, miza este însemnată. Sper să ne bucurăm, să ne luăm revanșa pentru înfrângerea de pe «Cetate». Mi-aș dori enorm să joc și ar fi extraordinar să și marchez”, a spus vârful timișorean.

*Blănaru: „Vizăm revanșa pentru eșecul din tur”

Ștefan Blănaru (37 de ani), cel mai experimentat echipier al albaiulienilor, este din Moldova Nouă, însă a deprins tainele fotbalului la LPS Banatul Timișoara. Atacantul a jucat un sezon, în Liga 2, la ASU Poli Timișoara (2016/2017), când a fost golgheter cu 16 goluri. Blănaru a stat 12 ani în Timișoara, a lucrat cu Dan Alexa la FC Brașov și a împărțit vestiarul cu Micu (FC Brașov), C. Toma (Ripensia Timișoara), Țegle (Turris Turnu Măgurele) și C. Ene (la CS Mioveni).

Eram la liceu și mergeam la toate meciurile pe «Dan Păltinișanu», nu în galerie, dar îi susțineam”, a spus Blănaru, cel care, în următoarea ediție după ce a plecat de la Timișoara, a realizat golul victoriei, pe „Știința”, cu Hermannstadt (1-0), cu sibienii promovând în Liga 1, cu Pelici pe bancă (2018).

„Ambele echipe avem perioade bune și sperăm să înclinăm balanța în favoarea noastră. Nu mă încearcă alte sentimente, e un meci normal, însă vreau să promovez cu Alba Iulia. Nu am polițe de plătit, nu vorbim de răzbunare sau ceva, însă vreau revanșa pentru tur. Acel eșec o să ne motiveze”, a precizat Blănaru, autor a 10 goluri în stagiunea curentă.

În tur, pe „Cetate”, Poli a învins, 2-1 (1-1), în 25 octombrie, după ce a întors scorul, și are avantaj înaintea intrării în play-off, grație succesului într-un meci de „6 puncte”. Acea înfrângerea a cântărit în decizia clubului de a încheia colaborarea cu Alexandru Pelici, la finele anului trecut!!!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, start lansat în primăvară în Campionatele Under 19 și Under 17

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

16 martie 2026

De

Conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, start lansat în primăvară în Campionatele Under 19 și Under 17 LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia au înregistrat rezultate pozitive în primele partide din acest an din cadrul Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal. Citește și: LPS Sebeș, eliminare […]

Citește mai mult

Sport

Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, calificare la turneul semifinal II al Campionatului Under 13

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

15 martie 2026

De

Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, calificare la turneul semifinal II al Campionatului Under 13, minivolei feminin Total Sport Alba Iulia și Volei Alba Blaj, reprezentantele Albei, s-au calificat în turneul semifinal II al campionatului Under 13, minivolei feminin, ajungând între primele 16 echipe din țară la cea mai mic nivel competițional. Citește […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Ilie Cioca și Ovidiu Hulea, atleți veterani din Alba Iulia, rezultate foarte bune la Campionatul Balcanic de Atletism Masters Indoor 2026 din Slovenia

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

15 martie 2026

De

Ilie Cioca și Ovidiu Hulea, atleți veterani din Alba Iulia, rezultate foarte bune la Campionatul Balcanic de Atletism Masters Indoor 2026 din Slovenia Ilie Cioca și Ovidiu Hulea, atleți veterani din Alba Iulia, au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Balcanic de Atletism Masters Indoor 2026 din Slovenia. Cei doi se întorc de la Novo […]

Citește mai mult