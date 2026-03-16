CSM Unirea Alba Iulia atacă derby-ul cu Poli Timișoara cu Golda și Blănaru, vârfurile din Banat, ambii fotbaliști având trecut în „alb-violet”

Liderul CSM Unirea Alba Iulia are parte de un derby extern, cu Poli Timișoara, sâmbătă, 21 martie, pe „Electrica”, în penultima etapă a sezonului regular. La marele meci al primăverii pentru cele două rivale din Seria 7 a eșalonului terț, confruntare care înseamnă enorm în lupta pentru promovarea în Liga 2, două dintre opțiunile ofensive ale „alb-negrilor” sunt vârfurile Denis Golda și Ștefan Blănaru.

Fotbaliști originari din Banat, care și-au legat parte din cariere de echipe ce aveau denumirea de „Poli”, în vremuri confuze ale fotbalului de pe Bega. Cu siguranță va fi o confruntare aparte pentru cei doi atacanți cu trecut în „alb-violet”, asta dincolo de miza imensă a punctelor. „Finala” pentru Liga 2 poate avea printre protagoniști tocmai doi jucători pentru care Timișoara înseamnă mai mult decât o echipă de fotbal, dar din postura de rivali.

*Golda: „Joc acasă, va fi special”

Denis Golda (29 de ani), este golgheterul actualei ediții în Liga 3, cu 17 goluri în 20 de runde. Acesta este originar din Timișoara, a început fotbalul (junioratul) la ACS Poli, ulterior, timp de două sezoane, făcând naveta, împrumut, între ASC Poli și concitadina Ripensia (2017/2019).

„Poli înseamnă mult, înseamnă începutul meu în fotbal. Am fost copil de mingi în Champions League, la meciul cu Șahtior Donețk (n.a – cu Dan Alexa, actualul principal al Timișoarei, pe teren, în postura de căpitan!). Am multe amintiri în violet, cu trăirile deosebite la meciuri, alături de fani. Am fost împrumutat la Ripensia, am promovat în Liga 2, m-am întors la Poli și am jucat în ultimul sezon din Liga 1, în retur, în 2017/2018”, a spus Golda. Acesta a fost coechipier la Ripensia cu C. Toma și a mai înscris în poarta grupării bănățene într-un duel din 1995, Ripensia – ACS Poli 3-1.

”Joc acasă, o mare parte parte a carierei am petrecut-o acolo, va fi special. Suntem două echipe care ne batem pentru Liga 2, miza este însemnată. Sper să ne bucurăm, să ne luăm revanșa pentru înfrângerea de pe «Cetate». Mi-aș dori enorm să joc și ar fi extraordinar să și marchez”, a spus vârful timișorean.

*Blănaru: „Vizăm revanșa pentru eșecul din tur”

Ștefan Blănaru (37 de ani), cel mai experimentat echipier al albaiulienilor, este din Moldova Nouă, însă a deprins tainele fotbalului la LPS Banatul Timișoara. Atacantul a jucat un sezon, în Liga 2, la ASU Poli Timișoara (2016/2017), când a fost golgheter cu 16 goluri. Blănaru a stat 12 ani în Timișoara, a lucrat cu Dan Alexa la FC Brașov și a împărțit vestiarul cu Micu (FC Brașov), C. Toma (Ripensia Timișoara), Țegle (Turris Turnu Măgurele) și C. Ene (la CS Mioveni).

„Eram la liceu și mergeam la toate meciurile pe «Dan Păltinișanu», nu în galerie, dar îi susțineam”, a spus Blănaru, cel care, în următoarea ediție după ce a plecat de la Timișoara, a realizat golul victoriei, pe „Știința”, cu Hermannstadt (1-0), cu sibienii promovând în Liga 1, cu Pelici pe bancă (2018).

„Ambele echipe avem perioade bune și sperăm să înclinăm balanța în favoarea noastră. Nu mă încearcă alte sentimente, e un meci normal, însă vreau să promovez cu Alba Iulia. Nu am polițe de plătit, nu vorbim de răzbunare sau ceva, însă vreau revanșa pentru tur. Acel eșec o să ne motiveze”, a precizat Blănaru, autor a 10 goluri în stagiunea curentă.

În tur, pe „Cetate”, Poli a învins, 2-1 (1-1), în 25 octombrie, după ce a întors scorul, și are avantaj înaintea intrării în play-off, grație succesului într-un meci de „6 puncte”. Acea înfrângerea a cântărit în decizia clubului de a încheia colaborarea cu Alexandru Pelici, la finele anului trecut!!!

