VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1-2 (1-1)! Dezamăgire pe „Cetate”, bănățenii au dat lovitura în derby!!!
CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1-2 (1-1)! Dezamăgire pe „Cetate”, bănățenii au dat lovitura în derby, după ce au întors rezultatul!!!
CSM Unirea Alba Iulia a pierdut derby-ul Seriei 7 de pe „Cetate” cu contracandidata Poli Timișoara, scor 1-2 (1-1), ratând un examen important în lupta pentru promovare!
După minutul 80, uniriștii, în disperare de cauză, au căutat egalarea, dar de bucurat s-au bucurat „violeții” care au cântat îndelung cu superba galerie. Și astfel, într-un meci de 6 puncte, Poli a dat lovitura și a câștigat după 3 decenii pe „Cetate”.
Citește și: Antrenorul albaiulian Mircea Oprea (CSM Unirea Alba Iulia), confruntare sentimentală cu Poli Timișoara
„Alb-negrii” au început excelent, avut avantaj pe tabelă, dar s-au stins și Poli a dat lovitura reușind să întoarcă rezultatul, vizitatorii profitând de erorile majore din defensiva adversă. Elevii lui Alexa au luat 3 puncte de aur, în perspectiva luptei pentru play-off, o dublă lovitură în fieful liderului, care venea după 8 victorii consecutive.
Uniriștii au ratat examenul și au suferit a doua înfrângere stagională, în fața fanilor, într-un moment favorabil, când se putea distanța la 8 puncte de „alb-violeți”. Dezamăgire pe arena albaiuliană, CSM Unirea Alba Iulia ratând egalarea prin Ardeiu (90+3).
Jocul a început furibund, iar Pîntea a marcat cu un șut superb (10) de la 18 metri, în vinclul stâng. Poli a replicat prin oportunitatea lui Vasluian (12)
Vasluian (31) a reușit să egaleze cu o reluare din careul mic la o centrare din stânga, la o greșeală defensivă,. materializând perioada de dominare a vizitatorilor. Giurgiu (41) a trimis un șut periculos respins în corner de Eneșescu.
Imediat după pauză, în minutul 49, Toma marchează din apropiere, la o pasă din dreapta, profitând de o altă eroare a apărării uniriste. Prima oportunitate a gazdelor în acul secund Golda (71) – un șut modest de la marginea careului. Banu (78) lovitură liberă trimisă puțin alături de la 20 de metri. Toma (81), scăpat singur de la centr, însă o intervenție excelentă Ștefan.
În tribune sunt aproximativ 4000 de spectatori, inclusiv o energică galerie bănățeană, compusă din aproximativ 200 de fani.
În distribuția gazdelor sunt prezenți Pîntea și Banyoi (va evolua cu o mască), lipsind Balaur (căpitanul obișnuit, accidentat), iar la vizitatori banderola de căpitan o poartă aiudeanul David Popa.
Echipele de start:
CSM Unirea: Ștefan – Ardei, Vomir, Giosu – Pîntea, Tănase, Ardeiu, Giurgiu/ cpt., Ondreykovicz – Golda, Banyoi; rezerve: Roman – Fetița, Gavrilă, Balaur, Lambru, Blănaru, Cîșlariu, Banu, Szijj. Antrenor Alexandru Pelici.
Poli: Eneșescu – Vlaicu, P. Paul, Toma – Vasluian, Benzar, Rotariu, Adam, Ene – D. Popa/cpt., Haiduc; rezerve Moșoarcă, Vîrtej, Cociș, Gogor, Amariei, Clemeniuc, Fazekas, Cooper, Marincu. Antrenor Dan Alexa.
Arbitri R. Bădărău (Hunedoara), G. Suciu (Câmpia Turzii), I. Nuță (Craiova); rezervă Căt. Blîndu (Târgiu Jiu) Observatori Cos. Tutunaru (Târgu Jiu), Cr. Gîț (Deva)
